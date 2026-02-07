張嘉玲寒冬發送愛心年菜 陪弱勢家庭暖心過好年

新北市議員張嘉玲凝聚社區愛心力量，在中和區發送年菜與甜湯冷凍包，盼弱勢家庭安心過好年。（新北市議員張嘉玲提供）

農曆新年將近，新北市議員張嘉玲結合眾多單位的愛心，今天早上在中和區莒西市民活動中心廣場與舉辦「寒冬送暖．愛心送年菜」公益活動，發送年菜與甜湯冷凍包，為弱勢家庭送上滿滿的溫暖與祝福，盼家戶安心過好年。

活動由新北市小土狗志工協會、新北市小英之友會、板橋東區扶輪社、羅致政服務處及張嘉玲服務處共同主辦，結合12個里辦公室協力推動，凝聚社區愛心力量，一起為弱勢家庭加油打氣。

張嘉玲說，近期陸續參與多場弱勢送暖活動，感謝許多好友慷慨捐贈物資，每份年菜都是許多善心人士的捐贈，也代表著地方彼此照顧、互相扶持的精神，對許多辛苦的家庭而言，寒冬與過年往往是壓力最大的時刻，盼透過這次活動，讓大家在年節前感受到社會的關懷與陪伴，不只是拿到物資，更能感受到滿滿的溫暖。

張嘉玲也感謝參與單位與志工的付出，讓關懷化為實際行動，未來將持續秉持「弱勢優先」的理念，深耕基層、傾聽需求，為弱勢爭取福利，讓新北、中和地區成為更溫暖、更有人情味的城市。

新北市議員張嘉玲說，每份年菜都是善心人士捐贈，代表地方彼此照顧、互相扶持的精神。（新北市議員張嘉玲提供）

