2部會聯手抗氣候調適 超商送暖不只邀避暑、也開放入內抗寒

近期寒流低溫來襲，統一超商主動在門市張貼公告，歡迎感冒不適的民眾入內取暖，不用買東西也沒關係，環境部肯定公私協力對抗極端氣候的重要性。（環境部提供）

今（7日）寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，局部地區為持續10度左右或以下氣溫為橙色燈號，非常寒冷；面對氣候調適問題，環境部與衛福部緊密協作，正制訂行動方案，其中納入民間單位協助，讓超商成為「城市避風港」，除了夏天可開放吹冷氣避暑，寒流時也邀請民眾入內取暖，展現社區韌性。

環境部指出，受長期氣候變遷影響，民眾已逐漸習慣暖冬氣候，一旦出現正常強度的冷氣團或寒流，身體往往難以即時適應，特別是對心血管、慢性病及老弱族群構成重大威脅；對此，衛福部主動發佈健康警示與具體防護做法，讓民眾能即時收到警示，採取自我防護措施，降低健康風險。

環境部進一步說明，1月底已召開「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣委員會」聯席會議，深度討論氣候變遷與公共衛生關聯；環境部部長彭啓明與衛福部長石崇良達成共識，將「低溫調適」納入國家調適計畫的重要一環，未來將依氣候事件變化的樣態，滾動式修正與全面改進現行方案，從被動轉為自動通報與啟動防護措施，建立長期的氣候健康防護機制。

在政府政策推進的同時，民間自發行動更為社會增添暖意！環境部去年成立「抗高溫大聯盟」後，最近觀察到，聯盟成員之一的便利商店夥伴，除了夏季高溫主動邀民眾入內降溫外，近期更主動在門市貼出告示，邀請感冒受凍的民眾入店取暖，並強調「不買東西也沒關係」。環境部對此由衷感謝，認為這正是氣候調適中「社區韌性」及「公私協力」的最佳範例。

環境部與衛福部1月26日召開氣候變遷與健康推動委員會聯席會議，雙首長達成共識，將「低溫調適」納入國家調適計畫重要一環。（環境部提供）

