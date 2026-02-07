澎坊購物休閒廣場揮毫送春聯 春節表演、乞龜及活動一次看

澎坊休閒廣場推出駿馬奔騰，揮毫送春聯活動。（記者劉禹慶攝）

迎接農曆新年，澎坊購物休閒廣場今（7）日推出揮毫送春聯、紅包DIY、賀歲演出與乞龜擲好運等春節活動，邀請鄉親過年來走春，一起感受新年熱鬧氛圍。

駿馬奔騰揮毫送春聯，邀請澎湖縣書法學會名家現場揮毫，免費贈送。同場加碼「紅包袋印章DIY體驗」，憑當日消費發票即可體驗。

接下來的活動包括，2月14日紅包好運馬上來，凡當日購買8888元福袋，加碼獲得「開運紅包禮」。2月17日（初一）11點開門紅包禮×一元賀卡，限量發放賀歲紅包與互動賀卡，營造開春熱鬧的節慶氛圍。

2月17日（初一）、18日（初二）下午2點馬到成功賀歲秀，初一有魔術雜技＋折氣球、

初二有小丑魔術＋折氣球，適合親子同樂，感受春節走春樂趣。

2月20日（初四）下午2點，海風劇團回娘家演出，澎坊員工自編自導自演，公益演出。

2月27日（初十一）到3月3日（元宵）上午11點到晚上8點30分，乞龜擲出馬好運，當日消費滿2000元即可參加乞龜擲筊競賽乙次，參加即可獲100商品抵用券1張，最大獎是市值1萬的SONY耳機。歡迎大家過年來澎坊購物休閒廣場走春、看表演。

澎湖書法學會老師出動，協助現場揮毫寫春聯。（記者劉禹慶攝）

