    首頁 > 生活

    連續第16年辦「雲林家扶NET日」 封館購衣公益活動

    2026/02/07 16:27 記者李文德／雲林報導
    雲林家扶中心今天舉辦封館購衣活動，NET今年投入80萬元，邀請200戶家庭、近千位家扶親子添購新衣。（圖由雲林家扶提供）

    雲林家扶中心今天舉辦封館購衣活動，NET今年投入80萬元，邀請200戶家庭、近千位家扶親子添購新衣。（圖由雲林家扶提供）

    知名服飾品牌NET連續第16年舉辦「雲林家扶NET日」封館購衣活動，今年投入80萬元，邀請200戶家庭、近千位家扶親子添購新衣。

    今雲林家扶中心同樣舉辦封館購衣活動，200戶家扶家庭上看千人，從早上九點開始聚集在虎尾店準備購買新衣，現場並由工作人員為家扶親子挑選尺寸，告知衣服價格，場面溫馨且熱鬧，期間也更能看見不少家扶志工會時不時提醒家長孩子們一定要注意身上識別證是否有掉落。

    台南一對姊弟日前拿著NET送給家扶中心的2000元禮券在永康店買衣服，結果逛到一半放在購物籃中的4000元禮券不翼而飛，據了解，拾得4千元禮券為1對小姊弟與阿嬤，疑似弟弟撿到，交予姐姐，最後拿給阿嬤，3人全部用掉。涉嫌的3人已到案說明，阿嬤認為孫子將禮券拿來給她，自然地用掉，不知道事情會這麼嚴重。此舉更是引起眾怒，紛紛撻伐。

    家扶督導歐厚成指出，16年來雲林家扶舉辦購衣活動，為避免禮券送出遭盜用，或者家長擔心路途遙遠不願意購買，因此都會在活動當天，派家扶志工們在結帳櫃檯前，按照識別證拿出提貨券，由於不少志工可能對家扶家庭不熟悉，因此給予每位家庭識別證，方便志工認出，此次事件後，為防止識別證掉落，遭人冒用，因此不斷提醒大家留意。

    家扶中心主任廖志文表示，感謝NET長期投入，讓家扶孩子能年年穿上新衣，並連續第6年加碼提供新生兒每童1萬元提貨券，用實際行動，陪伴孩子從童年走到成年，為弱勢家庭撐起基本生活尊嚴。

    雲林家扶中心今天舉辦封館購衣活動，家扶志工在結帳時才會給予禮券。（圖由雲林家扶提供）

    雲林家扶中心今天舉辦封館購衣活動，家扶志工在結帳時才會給予禮券。（圖由雲林家扶提供）

