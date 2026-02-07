中山大學碩士班報考破萬人 錄取率創新低

中山大學碩士班共招生52個碩士班，招收734人，多達1萬506人報考。（記者黃良傑攝）

國立中山大學115學年度碩士班招生考試今（7）日登場，共52個碩士班招生，招收734人，多達1萬506人報考，較去年增加160人，總錄取率約6.99％，創歷年新低。

中山大學說，今年最熱門的是工學院的電機工程學系碩士班甲組，僅招收8名，588人報名應考，錄取率最低僅1.36％，其次為電機工程學系碩士班乙組，招收6名，報名300人，錄取率約2.00％。

請繼續往下閱讀...

報考人數最多的系所為資訊工程學系，甲組招收28名、1376人報名，錄取率2.03％，今日考場秩序良好，到考率近9成。

中山大學今年同樣設有高雄及台北考區，高雄考區設於道明高中與高雄高中，共2879名考生，台北考區設於台灣大學校總區普通教學館、共同教學館、綜合教學館及新生教學館，共5841名考生，參加筆試考生共計8720人，部分系所則無筆試；今天有不少考生攜帶行李應試，也有親友陪同為考生加油打氣。

中山大學教務處說，碩士班考試預定於3月10日17點公告錄取名單（筆試）及第一階段篩選名單，4月1日17:00公告第二階段錄取名單（面試），榜單將公告於國立中山大學教務處招生資訊網頁及國立中山大學招生資訊Facebook粉絲專頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法