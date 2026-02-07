為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中山大學碩士班報考破萬人 錄取率創新低

    2026/02/07 16:40 記者黃良傑／高雄報導
    中山大學碩士班共招生52個碩士班，招收734人，多達1萬506人報考。（記者黃良傑攝）

    中山大學碩士班共招生52個碩士班，招收734人，多達1萬506人報考。（記者黃良傑攝）

    國立中山大學115學年度碩士班招生考試今（7）日登場，共52個碩士班招生，招收734人，多達1萬506人報考，較去年增加160人，總錄取率約6.99％，創歷年新低。

    中山大學說，今年最熱門的是工學院的電機工程學系碩士班甲組，僅招收8名，588人報名應考，錄取率最低僅1.36％，其次為電機工程學系碩士班乙組，招收6名，報名300人，錄取率約2.00％。

    報考人數最多的系所為資訊工程學系，甲組招收28名、1376人報名，錄取率2.03％，今日考場秩序良好，到考率近9成。

    中山大學今年同樣設有高雄及台北考區，高雄考區設於道明高中與高雄高中，共2879名考生，台北考區設於台灣大學校總區普通教學館、共同教學館、綜合教學館及新生教學館，共5841名考生，參加筆試考生共計8720人，部分系所則無筆試；今天有不少考生攜帶行李應試，也有親友陪同為考生加油打氣。

    中山大學教務處說，碩士班考試預定於3月10日17點公告錄取名單（筆試）及第一階段篩選名單，4月1日17:00公告第二階段錄取名單（面試），榜單將公告於國立中山大學教務處招生資訊網頁國立中山大學招生資訊Facebook粉絲專頁

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播