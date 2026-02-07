為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖尖山發電廠辦關懷圍爐餐會 湖西鄉160位長者齊聚迎新春

    2026/02/07 16:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    台電尖山發電廠舉辦獨居長者團圓餐會，照顧獨居長者。（記者劉禹慶攝）

    台電尖山發電廠舉辦獨居長者團圓餐會，照顧獨居長者。（記者劉禹慶攝）

    台電尖山發電廠今（7）日在澎湖福朋喜來登酒店舉辦「離島關懷獨居、清寒長者公益系列活動-圍爐餐會」，邀請湖西鄉19個村里近160位長者齊聚一堂，在年節前夕提前感受團圓溫馨氣氛。

    澎湖縣長陳光復到場與長者一同圍爐迎新年，逐桌向長輩們寒暄問候。陳光復指出，尖山發電廠肩負澎湖地區穩定供電的重要任務，確保居民生活與各行各業運作無虞，特別是在颱風期間，更是全力投入電力設施維護與搶修工作，保障民生需求。此外，電廠長期善盡企業社會責任，不僅提供清寒獎學金鼓勵學子安心就學，也多年持續辦理銀髮關懷活動，陪伴獨居長者採買年貨、辦理圍爐餐會，也積極參與淨灘等環境維護行動。

    台電公司副總經理兼執行長孫禹華表示，穩定供電是台電責無旁貸的使命，而電廠能夠長期深耕地方、持續服務民眾，也仰賴地方居民與同仁的支持與合作。懷著感恩的心，尖山發電廠已連續14年舉辦關懷獨居及清寒長者公益系列活動，希望透過實際行動，讓長者在寒冬中感受到社會的溫暖與陪伴。

    尖山發電廠廠長李鳳春也向在場長輩致上祝福，祝願大家新的一年平安健康、闔家幸福。

    此次活動特別安排多項精彩表演節目，包括薩克斯演奏、遊手好絃樂團演出、龍門國小國樂團演奏，以及天人菊舞蹈協會帶來熱情洋溢的舞蹈表演。

    台電長官上台高歌一曲，與民眾同樂。（記者劉禹慶攝）

    台電長官上台高歌一曲，與民眾同樂。（記者劉禹慶攝）

