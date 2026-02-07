為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南寮漁港竹風漁市開幕一半！86攤生鮮漁貨迎賓 2樓餐廳區痛失春節財

    2026/02/07 16:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市南寮漁港新直銷中心-竹風漁市今天開幕，共86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港竹風漁市今天開幕，86攤各類生鮮漁貨迎賓客，吸引不少人趁著農曆春節前夕採購，攤商樂得笑呵呵。但2樓餐廳熱食區業者笑不出來，因為無法在春節期間營業，痛失春節財，怒批漁市啟用只開幕一半，餐廳業者苦哈哈。

    新竹市議員劉康彥說，南寮漁港新直銷中心竹風漁市前幾天試營運，攤商已發現，海水抽取量不夠，呼籲市府儘速更換馬達。市府提供給攤商的白鐵洗手台，收邊沒有做好，造成攤商人員割傷；受西曬影響攤商，市府應協助加裝捲簾。

    此外，人氣即買氣，建議市府為鼓勵民眾到竹風魚市和波光市集消費，港區「公有停車格」的停車費應提供優惠，譬如前1小時免費。還有，2樓餐廳區無法在農曆過年期間開幕，業者怨聲載道，大嘆春節期間無法做生意，痛失春節財。而竹風漁市工程未驗收就開放營運，獨厚生鮮區的攤商，有厚此薄彼差別待遇之嫌。

    南寮漁港竹風漁市今天在寒流來襲中開幕，86攤業者準備好各種生鮮漁貨迎賓，人氣與買氣搶搶滾。市府說，竹風漁市鄰近東大路的市場區主打新鮮現撈漁獲，命名為「現撈尚鮮」，有86攤，今天啟用。另一區鄰近波光市集的餐廳區，名為「海味嘗鮮」，是2層樓用餐空間，共14間餐廳，目前進行最後營運整備，預計2月底開放。

    產發處說，竹風漁市啟用規畫31萬張可用100元兌換200元的加倍券，今天發出2400張加倍券，過年前2月9日到13日，每天持續發放500張，春節連假期間每日發放1000張，活動延續到4月5日。另外，市府已向中央爭取1.5億元投入更新老舊浮動碼頭、改善碼頭階梯、阻車緣石及導航燈、汰換全港區路燈，以及新增監視系統；漁港疏浚作業也獲漁業署核定，2年共8000萬元辦理疏浚工程設計與發包。

    新竹市南寮漁港新直銷中心竹風漁市今天開幕。（記者洪美秀攝）

    竹風漁市2樓餐廳區未開放，業者大嘆賺不到春節財。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港新直銷中心-竹風漁市今天開幕，共86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港新直銷中心-竹風漁市今天開幕，共86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港新直銷中心竹風漁市開幕，86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港新直銷中心-竹風漁市今天開幕，共86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮漁港新直銷中心竹風漁市今天開幕，共86攤生鮮漁貨迎賓。（記者洪美秀攝）

