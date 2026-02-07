稱老鼠是「旅客背包竄出」 北捷聲明遭網友嗆爆

北捷車廂老鼠出沒。（@kyeh318 授權使用）

有網友近日在社群PO出老鼠在北節車廂中亂竄的畫面，引發熱議。北捷回應已經啟動全路線列車清消，並研判老鼠是從旅客包包掉下來。不過，此說法卻遭網友抨擊。

網友4日在Threads上發文，貼出一隻老鼠在車廂內門口附近的照片。他表示，該張照片是上個月23日晚上9點左右拍下，當時是乘坐北捷新店線，路段大概是南京復興站到松江南京站中間。照片一出引發熱議。

對此，北捷說明，1月23日車廂出現老鼠，是在列車行進間突然從上方掉落列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出，落至車廂地面所致。

不過，此說法近日卻遭網友抨擊，有網友質疑，北捷說法聽起來像在說老鼠是乘客飼養的，但根據網路傳出照片，「誰會養這種老鼠？」並嗆北捷把問題都推給別人；粉專「聲量看政治」諷刺，捷運是沒有管道間、連通道，跟台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？

他PO出一張去年2月在雙連站文昌廟前的雙連捷運線形公園，捷運地上層的變電箱旁邊拍攝到、捷運出口旁的照片，只見數隻老鼠就在附近徘徊，他也嗆：「你他X的，台北捷運，不要賴給旅客，X！有監視器證據？釋出給大家看啊！公開透明啊！」

律師林智群今日也在臉書PO出台北捷運新聞稿，將「由旅客背包竄出」幾字圈起，諷刺：「這個結論很萬安。」

