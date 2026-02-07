為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    稱老鼠是「旅客背包竄出」 北捷聲明遭網友嗆爆

    2026/02/07 15:50 即時新聞／綜合報導
    北捷車廂老鼠出沒。（@kyeh318 授權使用）

    北捷車廂老鼠出沒。（@kyeh318 授權使用）

    有網友近日在社群PO出老鼠在北節車廂中亂竄的畫面，引發熱議。北捷回應已經啟動全路線列車清消，並研判老鼠是從旅客包包掉下來。不過，此說法卻遭網友抨擊。

    網友4日在Threads上發文，貼出一隻老鼠在車廂內門口附近的照片。他表示，該張照片是上個月23日晚上9點左右拍下，當時是乘坐北捷新店線，路段大概是南京復興站到松江南京站中間。照片一出引發熱議。

    對此，北捷說明，1月23日車廂出現老鼠，是在列車行進間突然從上方掉落列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出，落至車廂地面所致。

    不過，此說法近日卻遭網友抨擊，有網友質疑，北捷說法聽起來像在說老鼠是乘客飼養的，但根據網路傳出照片，「誰會養這種老鼠？」並嗆北捷把問題都推給別人；粉專「聲量看政治」諷刺，捷運是沒有管道間、連通道，跟台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？

    他PO出一張去年2月在雙連站文昌廟前的雙連捷運線形公園，捷運地上層的變電箱旁邊拍攝到、捷運出口旁的照片，只見數隻老鼠就在附近徘徊，他也嗆：「你他X的，台北捷運，不要賴給旅客，X！有監視器證據？釋出給大家看啊！公開透明啊！」

    律師林智群今日也在臉書PO出台北捷運新聞稿，將「由旅客背包竄出」幾字圈起，諷刺：「這個結論很萬安。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播