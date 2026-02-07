為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重塑傳統糕餅魅力 台南「永合香」第4代打造時尚餅舖

    2026/02/07 15:08 記者王姝琇／台南報導
    永合香餅舖遷至國華街祖厝繼續營業。（南市觀旅局提供）

    永合香餅舖遷至國華街祖厝繼續營業。（南市觀旅局提供）

    以製作祭祀糕餅聞名的永合香餅舖，在第四代生力軍加入後，打造兼具傳統與創新的時尚餅舖，要讓傳統糕點不只在祭祀場合，也能成為日常的點心或伴手禮。

    永合香餅舖第四代努力開發新產品，讓年輕人能接受傳統糕餅。（南市觀旅局提供）

    永合香餅舖第四代努力開發新產品，讓年輕人能接受傳統糕餅。（南市觀旅局提供）

    永合香餅舖最初販售麥芽糖餅，歷經第二、三代逐步發展成專賣祭祀糕餅的餅舖，迄今經營超過一甲子。目前由第四代侯乃禎、表弟郭琮暐及男友林鈺祥共同經營，傳承製餅技術，同時注入年輕人想法，將位於國華街的祖厝改建成營業空間。

    製的紅圓、發粿，一直是永合香的招牌。（南市觀旅局提供）

    製的紅圓、發粿，一直是永合香的招牌。（南市觀旅局提供）

    侯乃禎表示，對餅舖有深厚情感，決定返家接下餅舖，感念長輩留下這麼紮實的基業且願意交棒給年輕人，裝潢時特地保留三合院原貌，以燈光、木構營造空間氛圍，並於牆面上展示創業的歷程，讓永合香成為兼具時尚與文化氣息的傳統餅舖。

    將傳統大餅縮小，做成造型可愛的餅龜，小巧精緻，既是祭祀供品也可當伴手禮。（南市觀旅局提供）

    將傳統大餅縮小，做成造型可愛的餅龜，小巧精緻，既是祭祀供品也可當伴手禮。（南市觀旅局提供）

    侯乃禎以更貼近現代人習慣重新思考傳統糕餅的製作、外形與包裝。侯乃禎說，儘管永合香在宮廟與祭祀客群十分穩定，但她不希望大家只有在拜拜的時候才會想到永合香，要讓自家的糕點不只在祭祀場合，也能成為日常的點心或伴手禮。

    永合香餅舖第四代郭琮暐，是傳統餅舖少見的年輕從業人員。（南市觀旅局提供）

    永合香餅舖第四代郭琮暐，是傳統餅舖少見的年輕從業人員。（南市觀旅局提供）

    侯乃禎表示，接手後努力維持許多糕餅原有的製程，除了降低甜度並講求天然食材、堅持不用食品添加物，以符合現代人追求健康的訴求外，味道上與過去幾乎沒什麼改變，如店內極受歡迎的紅龜、紅圓與壽桃，仍遵循上一代的做法以老麵製作並添加奶油，入口軟綿又帶著濃郁奶香，多年來一直是顧客喜愛、許多宮廟也愛訂購的主力商品。

    開業逾一甲子的永合香餅舖，搖身一變成為兼具時尚與文化氣息的傳統餅舖。（南市觀旅局提供）

    開業逾一甲子的永合香餅舖，搖身一變成為兼具時尚與文化氣息的傳統餅舖。（南市觀旅局提供）

    不過侯乃禎也說，要不改其味又要創新，確實是費了一番心思，將原有的蛋黃酥做成菠蘿外皮，增添香氣與酥脆口感，也將阿里山烏龍茶、台灣特有原生種的香料馬告揉入餅皮，製作烏龍茶蛋黃酥及馬告鳳梨酥，將台灣在地食材結合傳統糕餅，展現與傳遞文化的底蘊，焙烤出台灣專屬的新滋味，也打開年輕市場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播