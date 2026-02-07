重塑傳統糕餅魅力 台南「永合香」第4代打造時尚餅舖

永合香餅舖遷至國華街祖厝繼續營業。（南市觀旅局提供）

以製作祭祀糕餅聞名的永合香餅舖，在第四代生力軍加入後，打造兼具傳統與創新的時尚餅舖，要讓傳統糕點不只在祭祀場合，也能成為日常的點心或伴手禮。

永合香餅舖第四代努力開發新產品，讓年輕人能接受傳統糕餅。（南市觀旅局提供）

永合香餅舖最初販售麥芽糖餅，歷經第二、三代逐步發展成專賣祭祀糕餅的餅舖，迄今經營超過一甲子。目前由第四代侯乃禎、表弟郭琮暐及男友林鈺祥共同經營，傳承製餅技術，同時注入年輕人想法，將位於國華街的祖厝改建成營業空間。

請繼續往下閱讀...

製的紅圓、發粿，一直是永合香的招牌。（南市觀旅局提供）

侯乃禎表示，對餅舖有深厚情感，決定返家接下餅舖，感念長輩留下這麼紮實的基業且願意交棒給年輕人，裝潢時特地保留三合院原貌，以燈光、木構營造空間氛圍，並於牆面上展示創業的歷程，讓永合香成為兼具時尚與文化氣息的傳統餅舖。

將傳統大餅縮小，做成造型可愛的餅龜，小巧精緻，既是祭祀供品也可當伴手禮。（南市觀旅局提供）

侯乃禎以更貼近現代人習慣重新思考傳統糕餅的製作、外形與包裝。侯乃禎說，儘管永合香在宮廟與祭祀客群十分穩定，但她不希望大家只有在拜拜的時候才會想到永合香，要讓自家的糕點不只在祭祀場合，也能成為日常的點心或伴手禮。

永合香餅舖第四代郭琮暐，是傳統餅舖少見的年輕從業人員。（南市觀旅局提供）

侯乃禎表示，接手後努力維持許多糕餅原有的製程，除了降低甜度並講求天然食材、堅持不用食品添加物，以符合現代人追求健康的訴求外，味道上與過去幾乎沒什麼改變，如店內極受歡迎的紅龜、紅圓與壽桃，仍遵循上一代的做法以老麵製作並添加奶油，入口軟綿又帶著濃郁奶香，多年來一直是顧客喜愛、許多宮廟也愛訂購的主力商品。

開業逾一甲子的永合香餅舖，搖身一變成為兼具時尚與文化氣息的傳統餅舖。（南市觀旅局提供）

不過侯乃禎也說，要不改其味又要創新，確實是費了一番心思，將原有的蛋黃酥做成菠蘿外皮，增添香氣與酥脆口感，也將阿里山烏龍茶、台灣特有原生種的香料馬告揉入餅皮，製作烏龍茶蛋黃酥及馬告鳳梨酥，將台灣在地食材結合傳統糕餅，展現與傳遞文化的底蘊，焙烤出台灣專屬的新滋味，也打開年輕市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法