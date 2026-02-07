漁翁島紙飛機公開賽 星宇航空員工也組隊跨海參加

漁翁島紙飛機公開賽，首度移師澎湖多功能體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

今年漁翁島紙飛機飛行公開賽，移師澎湖多功能體育館，並擴大舉辦，分為擲遠、空中滯留、學童及成人組競技，今（7）日舉行開幕典禮，並展開首日「飛行距離」賽事，為紙飛機公開賽揭開精彩序幕！

「造飛機、造飛機、飛到天上去」，這首膾炙人心的童謠，今日在澎湖真實上演，展開連續2日競技，率先登場的是距離賽，上午國小組113人參賽、下午社會組123人參賽，其中還有遠從台灣跨海抵澎參賽選手2、30人組隊報名參加，包含星宇航空員工，都來澎湖一圓美夢。

今日與會貴賓包含西嶼鄉長李添進、代表會副主席陳金女、議長陳毓仁、議員許月里、許國政、湖西鄉長陳振中、西嶼鄉代表李家萱、鍾玉倫與多位村長蒞臨現場，共同為活動加油打氣。

鄉長李添進表示，此次紙飛機比賽，特別選在學生寒假期間及假日舉辦，希望讓更多有興趣的大小朋友都能踴躍報名參與。比賽場地借用澎湖縣多功能體育館，提供安全且寬廣的空間，讓參賽者盡情揮灑創意、飛出好成績，甚至挑戰紀錄。

小朋友們對紙飛機相當感興趣，參加比賽都很興奮。（記者劉禹慶攝）

漁翁島紙飛機公開賽，由貴賓先行試飛。（記者劉禹慶攝）

