    首頁 > 生活

    嘉義新港今、後天普發3000元 2/11還可到公所領取

    2026/02/07 15:27 記者王善嬿／嘉義報導
    新港鄉長葉孟龍（中）、新港鄉民代表會主席洪鴻然（左）將振興經濟金紅包袋到新港奉天宮、溪北六興宮過火，祈願「振興紅包・馬上有錢」。（翻攝新港鄉公所臉書）

    新港鄉長葉孟龍（中）、新港鄉民代表會主席洪鴻然（左）將振興經濟金紅包袋到新港奉天宮、溪北六興宮過火，祈願「振興紅包・馬上有錢」。（翻攝新港鄉公所臉書）

    農曆春節將至，嘉義縣新港鄉公所2月7日、9日在23村設置發放所，普發鄉民每人「振興經濟金」3000元，公所並準備象徵吉祥平安的祈福紅包，印製聚寶盆、貔貅、駿馬等圖騰，讓鄉親領取現金也能感到充滿年味、喜氣的新年祝福。

    新港鄉長葉孟龍今天一早到各發放所視察振興經濟金發放情形，並慰勞工作人員、員警辛勞。

    葉孟龍表示，為強化地方產業結構韌性，推動新港鄉成為宜居、宜業、宜遊的永續發展城鄉，普發三千元振興經濟金，希望帶動在地消費、活絡經濟，讓鄉親過好年。

    葉孟龍說，振興經濟金發放對象是去年10月14日前設籍新港鄉、符合相關規定民眾可領取，符合資格人數約2萬8870人，總發放經費共8866萬餘元；今、明透過23村發放所現金發放，如民眾來不及領取，可於2月11日到新港鄉公所內領取，或於2月23至3月6日前申請匯款。

    新港鄉今普發3000元，鄉親一早到發放所排隊等領錢。（新港鄉公所提供）

    新港鄉今普發3000元，鄉親一早到發放所排隊等領錢。（新港鄉公所提供）

    新港鄉長葉孟龍（左）今早視察發放情形。（新港鄉公所提供）

    新港鄉長葉孟龍（左）今早視察發放情形。（新港鄉公所提供）

