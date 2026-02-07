為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市年貨大街熱賣登場 好禮五重送獎項超過1萬個！

    2026/02/07 15:24 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市年貨大街在文化路中央廣場熱鬧登場，吸引民眾到場採買。（嘉市政府提供）

    嘉市年貨大街在文化路中央廣場熱鬧登場，吸引民眾到場採買。（嘉市政府提供）

    迎接馬年，「嘉義市年貨大街」正在文化路中央廣場熱鬧登場，現場匯集61個攤位，還有7家店家聯手故宮推出聯名禮盒，活動期間還有「好禮五重送」，超過1萬個獎項等你來拿。

    市長黃敏惠今日出席開幕記者會，與主廚一起烹煮一道XO醬龍虎斑，為活動揭開序幕，吸引不少民眾到場採買，黃敏惠歡迎大家來「嘉」採買年貨，把澎湃實惠年貨帶回家。

    黃敏惠表示，嘉市年貨大街邁入第3年，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間。今年攤位類型更多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼讓年節買氣持續升溫。

    民眾張小姐說，她每年都會固定來年貨大街採買特色產品送給親朋好友，今年新增許多特色店家，好逛又好買。

    建設處表示，年貨大街活動時間為6日起至9日共4天，每天上午10點半至晚間6點半，串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折起。同時推出「好禮五重送」，只要消費滿300元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品。

    活動最後一天還有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等壓軸好禮。針對高額消費族群亦推出「紅包好禮加碼抽」，滿1000元即可抽抵用券紅包，最高折抵100元。另外，每日上午10點半還有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守。

    嘉市年貨大街現場有7家店家聯手故宮推出聯名禮盒。（嘉市政府提供）

    嘉市年貨大街現場有7家店家聯手故宮推出聯名禮盒。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（中）出席年貨大街開幕記者會，與主廚一起烹煮一道XO醬龍虎斑。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（中）出席年貨大街開幕記者會，與主廚一起烹煮一道XO醬龍虎斑。（嘉市政府提供）

