安南尚青歲末公益巡迴完封最終站 黃偉哲加碼發放福袋

市長黃偉哲今日也特地出席發放市長福袋，與民同歡。（蔡麗青服務處提供）

安南尚青公益活動連續5場在歲末年前陸續展開，今天來到最終站的鹽田社區，活動結合手寫春聯及總統福袋發放，炒熱年節氣氛。市長黃偉哲今日也特地出席發放市長福袋，與民同歡，現場充滿歡樂年節氣氛。

安南尚青公益活動從新和順地區、國安海佃社區、中州寮保安宮、土城國小到最終站鹽田社區。黃偉哲表示，蔡麗青議員就任以來，結合各界力量頻繁舉辦公益活動，展現出難得的毅力與行動力，期許持續將愛的力量傳遞到社會各個角落。

蔡麗青表示，安南區幅員廣大，須採巡迴駐點方式才能看見每個需要被關注的角落，感謝所有贊助單位長期出錢出力，支持安南尚青公益平台，讓社會力量可以照顧到每一位鄉親。特別的是，此次除有鹽田社區公益場次，還加碼同步在蔡麗青新順服務站（新順社區）聯手新順長青會舉辦公益活動，結合現場揮毫手寫春聯送平安及總統福袋發放，炒熱年節氣氛。

蔡麗青指出，新順長青會會長陳惠菊、和長安派出所所長黃俊榮結合長青會力量，出錢出力，在地方發放弱勢家庭物資，期許透過這樣的公益活動，關懷弱勢，並凝聚社區居民感情及力量；現場除發放物資，並且準備多項美食邀民眾共享。

安南尚青公益活動發放總統福袋，炒熱年節氣氛。（蔡麗青服務處提供）

安南尚青歲末公益活動來到最終站鹽田社區。（蔡麗青服務處提供）

