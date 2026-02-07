為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋「橋梁管理中心」曝光！ 3樓還有景觀眺望平台

    2026/02/07 14:39 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋橋梁管理中心施工現況。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心施工現況。（公路局提供）

    由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在今年五月12日通車，公路局公布未來管理、養護和監控橋梁的「橋梁管理中心」設計，3層樓設計除了可提供行人及自行車騎士補給、設置觀景露台供民眾休憩與欣賞淡江大橋美景外，還可展示淡江大橋工程特色、藝文活動。

    淡江大橋管理中心設置在淡江大橋淡水匝環道中間，主要定位為橋梁監控養護與緊急應變，也可做為市民與遊客的「城市景觀客廳」。管理中心為地上3層建築物，樓高11.4公尺，低於匝環道最高點，降低量體對整體景觀的衝擊。

    呼應基地環境，管理中心採用圓柱體/螺旋體形式，透過垂直空間配置可讓「工作機能」與「休閒遊憩」的完美融合。管理中心1樓為商業服務空間，2樓為展覽與辦公空間，3樓則是景觀眺望平台。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以淡江大橋管理全由公路局負責。

    淡江大橋與管理中心之間設置連通道，民眾可以自淡江大橋走到管理中心3樓；管理中心內部設置自行車牽引道，全包覆的廊道藉由透明玻璃的設計，在通行過程以各種不同角度參觀1樓挑空中庭，與2樓工程展示活動。

    管理中心燈光主要以環繞建築形體方式設計，以間接照明手法表現出形體特色，使建築物在視覺上較為輕柔；光源皆以點綴方式設計，整體營造輕鬆且優美的氣氛；人行道及景觀區則選用低色溫的暖白光，降低對周邊生態棲地的干擾，讓行人能放鬆心情散步及享受夜間景觀。

    管理中心周邊景觀則以「四季舞動」為設計發想，利用大面積種植灌木、草花、地被等植栽，形塑出植栽在風中翩翩起舞的樣態，在時節變換下呈現不同的景觀風貌；管理中心也符合綠建築規劃設計，在建築生命周期以最節約能源、最有效利用資源、最低環境負荷的方式與手段建造安全健康、效率及舒適的居住空間。

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

    淡江大橋橋梁管理中心完工模擬圖。（公路局提供）

