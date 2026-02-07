解鎖單身練愛情技能！台南「情場超Chill」課程像真人版《我愛紅娘》

南市家庭教育中心舉辦婚前教育活動「愛的練功坊 情場超Chill」。（南市教育局提供）

想脫單、卻又怕踩雷？台南市家庭教育中心今（7）日在CROSS CAFÉ克勞斯咖啡店，攜手台南新生命小組教會舉辦婚前教育活動「愛的練功坊 情場超Chill」，吸引30位未婚單身者參與，現場氣氛輕鬆又有笑聲，宛如另類「我愛紅娘」實境場。

活動邀請諮商心理師陳家維（瑪那熊）帶領，透過互動講解與實作練習，從「好姻緣、好安全、好互動、好策略、好曖昧、好對象」6大主題出發，帶著學員拆解愛情迷思。課程更運用「愛情卡」進行自我探索，協助單身朋友看見自己在感情中的需求、價值與盲點，學習建立交友篩選機制、辨識危險情人，以及提升聊天互動技巧，避免陷入無效追求或情感風險。

參與學員分享，透過課程練習與引導，更清楚自己想要什麼樣的關係與對象，也學會用更理性與自信的方式面對感情，不再只是「憑感覺談戀愛」，而是有方法、有策略地經營關係。

面對少子化與人口結構快速變遷，台南市府也將人口教育與婚姻教育納入整體規劃，協助年輕世代建立正確婚姻觀、家庭責任意識與性別平等觀念。

教育局長鄭新輝指出，婚前教育不只是為結婚做準備，更是學習自我保護、建立健康親密關係與溝通能力的重要基礎。在交友環境快速變化的時代，透過專業心理師引導，有助於提升情感判斷力與溝通技巧，讓愛情成為人生的正向力量，而不是傷害的來源。

家庭教育中心主任張冰嫈也說，課程幫助學員釐清理想關係輪廓，學習在曖昧與互動中自然建立連結，並透過安全、多元管道認識合適對象。未來將持續推出更多元的情感與婚姻教育活動，陪伴民眾在人生不同階段，建立健康且有安全感的親密關係。

「愛的練功坊 情場超Chill」活動邀請諮商心理師瑪那熊主講。（南市教育局提供）

講座運用「愛情卡」引導學員進行自我探索。（南市教育局提供）

