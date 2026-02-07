新北市道105蜿蜒段新闢工程2度流標 2/10第3度開標

市道105線現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒。（新北市工務局提供）

新北市林口區具軌道建設、產業聚落、醫療機能等優勢，人口量10年間成長近38%，聯外交通卻是硬傷，其中連結林口、八里的市道105線道路陡峭蜿蜒、高低差達180公尺，易生交通事故，市府推動105市道改善計劃，其中改善蜿蜒路段新闢道路工程2度流標，市府新建工程處指出，第3次預計在2月10日開標，另考量整體交通效益而推動的105平面道路拓寬工程正辦理細部設計與都市計畫變更作業。

105市道北通台64、61、15，南接國道一號與機場捷運，改善計畫分為3個部分，包括內政部國土管理署北區都市基礎工程分署主辦施工中的「A3計畫道路」、發包中的「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」、設計中的「市道105線（田心仔橋至長坑國小路段）平面道路拓寬工程」，A3計畫道路往北延伸即是105市道。

新工處表示，蜿蜒路段新闢道路工程預計新闢雙向4車道高架橋，包含2處環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題；此案擬於2030年通車，2度招標無人投標而流標，去年12月26日再次重新招標，發包工程費65.41億元，預計10日辦理開標作業；至於此次是否有廠商投標？新工處回應，辦理開標作業當日方會揭曉是否有廠商投標、有幾家廠商投標。

另外，平面道路拓寬工程部分，新工處介紹，用地費1.5億元、工程費5.37億元，共6.87億元，現正辦理細部設計及都市計畫變更作業，待都計變更完成後向中央爭取經費補助，預計2027年10月開工。

新工處指出，A3工程原預計今年1月完工，但因台電工程延誤，預計今年上半年完工。

蜿蜒路段新闢道路工程預計新闢雙向4車道高架橋，包含2處環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題。（新北市工務局提供）

