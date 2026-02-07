雲林316隻禽流感死鵝丟6公里外魚塭 張麗善怒：依最重罰則開罰

四湖鵝農將染禽流感的肉鵝隨意棄置，縣長張麗善表示，將依最高罰責開罰。（雲林縣政府提供）

雲林四湖鄉吳姓鵝農，4日將316隻肉鵝棄置6公里遠的口湖鄉一處魚塭，經雲林縣動植物防疫所昨確診H5N1禽流感，初步調查，吳男今年未與化製業者簽約，因棄置死鵝的魚塭附近有其他養鵝場，恐有散播疫情風險，縣長張麗善今表示，該名飼主惡意行為嚴重，涉及違反動物傳染病防治條例、廢棄物清理法等，依最重罰則開罰，最高可處115萬元。

雲林動防所長廖培志表示，4日接獲口湖公所通報，指口湖一處魚塭遭棄置316隻肉鵝，疑有禽流感症狀，追查來源，找出是由四湖鄉五旬吳姓鵝農所飼養，從四湖鄉將肉鵝運送至6公里外的魚塭，昨確診禽流感，防疫人員前往該案場將1626隻肉鵝全數撲殺，也針對棄置地點案場周邊加強公共區域消毒，針對兩地點半徑一公里內共36個禽場進行採樣訪視。

廖培志表示，事發後先將棄置點魚塭採取移動管制，昨採檢，今天中午結果出爐，水體、魚池皆陰性，會解除管制，另經過調查吳姓鵝農在四湖鄉有兩場各飼養1500隻肉鵝，且今年度並未與化製廠業者簽約，除已全數撲殺該案場外，今天再前往另處採檢，初步觀察另場鵝隻並無異樣，相關結果最快明天出爐。

縣長張麗善表示，鵝農將感染禽流感肉鵝隨意丟棄到他人魚塭，非常缺乏公德心，針對如此行為會祭出嚴重罰則，除了撲殺鵝隻不給予補助外，將根據其隱匿未通報且亂棄置廢死禽，依違反動物傳染病防治條例罰5至100萬，違反畜牧法規定處3至15萬，採取最重罰則，最高共可罰115萬元罰鍰，另也會雲林縣環保局依違反廢清法處辦。

雲林動植物防疫所昨採檢魚塭樣體，今確定水體、魚池皆呈陰性，將解除移動管制。（記者李文德攝）

四湖鵝農隨意將染感禽流感的肉鵝棄置，縣長張麗善表示將依最高罰責開罰。（記者李文德攝）

