    首頁 > 生活

    拚公益！「黑手牌」蛋黃酥不休息 春節前進鹿港老街義賣

    2026/02/07 15:05 記者劉曉欣／彰化報導
    黑手牌蛋黃酥陳永聰與妻子顏美華前進鹿港老街開賣，春節也不休息要衝一波。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，雖然這1、2年來的中古車銷售市場不如預期，但他認為做公益不能等，除了透過十方功德行善團「接力募款」130多萬元進行歲末寒冬送暖，也將與老婆顏美華在春節期間前進鹿港老街開賣蛋黃酥！

    顏美華表示，這1、2年中古車銷售量略為衰退，還好有斜槓開賣蛋黃酥，丈夫陳永聰認為行善要及時。因此，今天（7日）在春節前也來鹿港開賣蛋黃酥，今年春節大年初一、初三、初四也會到鹿港新祖宮前方的鹿港老街擺攤開賣，希望人潮能夠帶來買氣。

    陳永聰指出，以往都是靠他一人寫春聯義賣來做歲末送暖，近年來則是由十方功德行善團的團員一起來行善，今年發起募款不到半天時間，靠著數千人小額捐款就累積130多萬元，將分別捐給4個鄉鎮、5個社團，以及晨陽學園。

    今年靠著群眾力量的寒冬送暖到鹿港、福興、埔鹽與芳苑鄉的弱勢家庭每戶1000元，總計843戶，彰化家扶中心、聖母聖心啟智中心、喜樂保育院、伯利歐家園、視障協會等社團各10萬元，晨陽學園5萬元。陳永聰個人再加碼關懷戶10萬元、1686包白米，以及捐給華山基金會50盒蛋黃酥。

    彰化家扶中心主任王震光表示，感謝十方功德行善團送上的10萬元善款，尤其這都是團員的小額捐款，更令人感動，每個人的善念行動累積起來，就是最讓人動容的力量。

    黑手牌蛋黃酥陳永聰前進鹿港老街開賣蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心王震光（圖左）感謝十方功德行善團募款捐助，送上感謝狀給團長陳永聰（圖中）與妻子顏美華（圖右）。（記者劉曉欣攝）

