把友善畫在入口上 台南無障礙福利之家徵選溫暖設計

無障礙福利之家公開徵選入口意象設計。（南市社會局提供）

讓公共空間更友善，也讓每個人都能被好好迎接。台南市政府推出「台南市無障礙福利之家入口意象設計徵選活動」，即日起至2月25日開放報名，廣邀對設計創作、公共議題及身心障礙權益有興趣的民眾一起參與，用創意回應「共融」這件事。

台南市無障礙福利之家是服務多元族群的重要場域，而入口意象，正是民眾踏入空間的第一眼印象。市府期盼透過徵選活動，集結不同背景、不同觀點的設計想像，讓入口不只是通道，而是一個傳遞尊重、接納與溫度的起點，讓每一位走進來的人，都能感受到這座城市的友善。

請繼續往下閱讀...

這次徵選不設資格限制，不限年齡、不限科系背景，無論是學生、設計工作者，或是對公共空間有想法的民眾，都能投稿參與。創作形式也相當彈性，可採手繪、電繪或向量製圖等平面設計方式呈現，鼓勵參賽者自由發揮創意，說出自己心中「友善空間」的樣貌。

競賽共設置16項獎別，最高獎金1萬2000元，總獎金達4萬1000元，希望吸引更多跨領域創作者加入，以設計為媒介，參與公共議題、身心障礙者權益與社會福利的對話。

南市社會局局長郭乃文表示，這次徵選不只是視覺設計比賽，更是一場關於理解與共融的邀請，期待民眾透過創作，為台南市無障礙福利之家打造一個溫暖、開放、人人都能靠近的友善空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法