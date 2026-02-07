為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把友善畫在入口上 台南無障礙福利之家徵選溫暖設計

    2026/02/07 14:46 記者洪瑞琴／台南報導
    無障礙福利之家公開徵選入口意象設計。（南市社會局提供）

    無障礙福利之家公開徵選入口意象設計。（南市社會局提供）

    讓公共空間更友善，也讓每個人都能被好好迎接。台南市政府推出「台南市無障礙福利之家入口意象設計徵選活動」，即日起至2月25日開放報名，廣邀對設計創作、公共議題及身心障礙權益有興趣的民眾一起參與，用創意回應「共融」這件事。

    台南市無障礙福利之家是服務多元族群的重要場域，而入口意象，正是民眾踏入空間的第一眼印象。市府期盼透過徵選活動，集結不同背景、不同觀點的設計想像，讓入口不只是通道，而是一個傳遞尊重、接納與溫度的起點，讓每一位走進來的人，都能感受到這座城市的友善。

    這次徵選不設資格限制，不限年齡、不限科系背景，無論是學生、設計工作者，或是對公共空間有想法的民眾，都能投稿參與。創作形式也相當彈性，可採手繪、電繪或向量製圖等平面設計方式呈現，鼓勵參賽者自由發揮創意，說出自己心中「友善空間」的樣貌。

    競賽共設置16項獎別，最高獎金1萬2000元，總獎金達4萬1000元，希望吸引更多跨領域創作者加入，以設計為媒介，參與公共議題、身心障礙者權益與社會福利的對話。

    南市社會局局長郭乃文表示，這次徵選不只是視覺設計比賽，更是一場關於理解與共融的邀請，期待民眾透過創作，為台南市無障礙福利之家打造一個溫暖、開放、人人都能靠近的友善空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播