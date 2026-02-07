為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆古蹟海門天險步道老舊破損 3月起整修

    2026/02/07 14:41 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆國定古蹟海門天險步道欄杆腐爛損壞。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆國定古蹟「海門天險」的周邊步道，破損、長青苔，就連木質扶手欄杆也腐朽，引發許多休閒踏青民眾抱怨。基隆市政府向中央爭取2450萬預算，將從3月開始整修，若一切順利，可望明年3月完工。

    中正路海門天險通往砲台的步道年久失修，不僅步道長青苔易滑倒，一旁的木質扶手欄杆都腐朽、倒塌，民眾或遊客要到砲台經常險象環生。市議員張顥瀚和呂美玲等人都辦過會勘，要求市府儘速整修。

    基隆市文化觀光局爭取中央預算全面整修步道，日前舉行施工說明會，將自今年3月起進行修復工程。文觀局表示，這次修復工程以提升二沙灣砲台的環境為主，使參觀動線更加安全，並保留其文化價值。初步規劃分為3部分，包括「壽山路入口及其連接步道區域」、「中正路入口及其連接步道區域」及「砲台及海門天險區域」。

    其中，壽山路入口及中正路入口都將原有步道鋪面的拆除與更新，考量基隆的氣候環境，新鋪面將採用花崗岩，比較不易滋長霉菌及生苔，以提升道路的耐用性及安全性。另外，步道的扶手欄杆也將改為不鏽鋼材質，更為堅固耐用。預計明年3月完工啟用。

    基隆國定古蹟海門天險步道欄杆腐爛損壞。（資料照，記者盧賢秀攝）

