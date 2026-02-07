為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹縣「柑好過年」起跑 100攤年貨、柑橘市集促銷搶買氣

    2026/02/07 14:57 記者黃美珠／新竹報導
    金黃色的柑橘是很多民眾過年最愛的喜氣水果。（記者黃美珠攝）

    「2026 新竹縣柑桔的故鄉~柑好過年 Hakka New Year」產業文化活動今天起2天，在新竹縣政府前廣場登場，現場100攤各式年節攤商，光是柑橘就有23攤展售各式各樣的柑橘，現場並有多樣化的柑橘享用方式，做成果乾、現榨鮮汁，變著各種花樣促銷買氣。

    新竹縣養雞協會和新竹縣養豬協會也帶來在地、國產的優質雞肉和豬肉相關產品提供消費者選購。

    養雞協會在理事長賴送能帶領下，端上縣內優質雞隻所產的雞肉鬆、甘蔗雞、生鮮雞蛋以及茶葉蛋，還額外準備了700份今日限定的香酥雞排，吸引到場採買的民眾，就是迎著冷風，也願大排長龍一飽口福。

    這個為期2天的活動，起手式是由縣府文化局配套推出的「馬上幸福迎豐年~115年竹縣春聯揮毫活動」，縣長楊文科與多位書法名家現場揮毫各自寫下「竹縣綻光 馬上幸福」等吉祥話炒熱氣氛，民眾踴躍索取春聯與年畫，也有人忙著體驗自己拓印紅包袋，整個縣府1樓大廳熱鬧滾滾。

    隨後縣府農業處宣布日前全縣高品質桶柑的年度評鑑結果，第1名曾五妹由縣長楊文科頒獎加冕成為這次的「桶柑王」，其他並列第2名的是徐成潭、李聲武、余國正。並列第3名的6人則是徐福有、徐國堂、徐福祥、黎順安、黎泉宏、劉浩君。

    同場也頒發「114年度新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑」結果，特等獎「茶王」温志軒、頭等一獎楊世瑩、頭等二獎義春茶園、頭等三獎温志軒、頭等三獎陳瑞書。

    新竹縣養雞協會用在地優質雞肉做的酥炸雞排，今天限定700份，讓人聞香駐足。（記者黃美珠攝）

    114年度新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶「茶王」溫志軒（右5）。（記者黃美珠攝）

    新竹縣最新的「桶柑王」曾五妹（右5）。（記者黃美珠攝）

    新竹縣養豬協會也準備國產豬肉所做成的滷肉等相關國民美食給來客免費品嚐。（縣府農業處提供）

    新竹縣養豬協會在現場準備的國產優質生鮮肉品立刻被搶購一空。（縣府農業處提供）

