為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節垃圾停收3天！台南環境清潔週啟動 年前加班清運到除夕

    2026/02/07 14:33 記者洪瑞琴／台南報導
    今日「南市環境清潔週」，市府偕同社區志工在安平國中舉辦誓師大會。（南市環保局提供）

    今日「南市環境清潔週」，市府偕同社區志工在安平國中舉辦誓師大會。（南市環保局提供）

    配合農曆年節前家戶大掃除，台南市將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔週」，今（7）日在安平國中舉辦誓師大會，由市長黃偉哲帶領安平區13里及社區環保志義工近300人分頭清掃環境，以乾淨市容迎接馬年新春。

    黃偉哲表示，環境清潔週象徵新年腳步將近，感謝長年守護市容的清潔隊員與志工辛勞付出，讓台南能以整潔、宜居的城市樣貌，迎接返鄉遊子與春節觀光人潮。他強調，環境清潔不僅攸關市容，更是疾病防治的重要一環，近期外縣市傳出鼠疫疫情，市府已責成環保局加速配發老鼠藥至各區，加強防治作業。

    黃偉哲也提醒民眾，年前除舊佈新時務必一併清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有大型家具清運需求，應儘早預約，以免年節前清運高峰造成不便。他也指出，部分毀損不嚴重的家具，經修繕後仍可繼續使用，是落實源頭減量的實際作法，期盼「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」成為市民共同的生活習慣。

    環保局長許仁澤指出，歲末家戶大掃除需求集中，除夕前一週為垃圾清運尖峰。2月16日除夕當天將加班收運垃圾，並提早4小時於傍晚6時結束，讓清潔隊員返家團圓；2月17日至19日（初一至初三）全市停收垃圾3天，請市民提前因應。2月20日（初四）恢復正常清運，重點區域白天加開班次。

    環保局提醒，民眾可善用「臺南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，春節停收垃圾期間切勿隨意棄置垃圾，並落實環境清潔，共同維護乾淨宜居的台南。

    今日環境清潔週誓師活動，市長黃偉哲（左）與環保志工一同進行社區清掃。（南市環保局提供）

    今日環境清潔週誓師活動，市長黃偉哲（左）與環保志工一同進行社區清掃。（南市環保局提供）

    市長黃偉哲送上各類清潔物資，以支援清潔行動。（南市環保局提供）

    市長黃偉哲送上各類清潔物資，以支援清潔行動。（南市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播