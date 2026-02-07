為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    YouBike螢幕亮度不夠？北市議員要求改善

    2026/02/07 13:48 記者甘孟霖／台北報導
    北市議員張文潔質疑，現行YouBike車機螢幕亮度嚴重不足。（資料照）

    北市議員張文潔質疑，現行YouBike車機螢幕亮度嚴重不足。（資料照）

    YouBike已是台北市民不可或缺的交通工具，不過民眾反映車機螢幕亮度過低，歸還後難以辨認文字顯示是否還車完畢。北市交通局指出，現行設定考量電力供應並兼顧戶外可讀性，會請廠商就字體大小、環境光適應性等面向精進。

    市議員張文潔指出，有民眾陳情近期歸還YouBike，將自行車駛入車柱後亦確實鎖入、無法移動，隔日卻收到自行車未歸還成功的簡訊，民眾指歸還時手機未跳出任何歸還成功與否通知；此外， 民眾亦提及，由於車機螢幕不夠亮，歸還當下無法確認是否歸還成功。

    張文潔認為，現行車機採用偏光片轉換輝度值尼特（nit）為150至350，亮度嚴重不足，但室外環境照度太易造成螢幕反光，有文獻指出手機輝度值465尼特仍無法滿足需求，看不清楚所顯示的文字，350尼特要如何滿足民眾需求？交通局應要求微笑單車公司檢視歸還系統漏洞，確保民眾歸還車輛時系統確認歸還成功，並針對車機螢幕亮度進行改善。

    交通局表示，YouBike2.0系統於車輛歸還時透過車柱與車機進行即時連線確認，完成歸還程序後螢幕即顯示「還車成功」字樣，並同步完成扣款，提供使用者現場即時確認；另如已下載並開啟官方應用程式（APP）通知功能會員，亦可即時收到歸還成功推播訊息，並可於APP內查詢紀錄，交通局會加強宣導。

    此外，現行螢幕顯示技術及亮度為考量車輛電力供應及兼顧日間戶外可讀性前提下設定，已請營運廠商持續監測實際使用情形，並於例行維運中加強檢視螢幕磨損、老化等狀況，必要時即進行更換或檢修；同時將就字體大小、對比配置及環境光適應性等面向持續精進設計。

