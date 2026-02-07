天慈愛心功德會三重發放關懷金 溫暖3區1233戶弱勢家庭

社團法人中華民國天慈愛心功德會今（7）日在新北市三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」公益關懷活動發放三重區976戶弱勢家庭，每戶3000元關懷金。（記者羅國嘉攝）

社團法人中華民國天慈愛心功德會今（7）日在新北市三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」公益關懷活動，繼日前於板橋、樹林發放關懷金後，此次再發放三重區976戶弱勢家庭，每戶3000元關懷金，三場次共協助1233戶，合計發放金額369萬9000元，盼在年節前為弱勢家庭送上實質支持與溫暖。

社會局長李美珍到場致意時指出，天慈愛心功德會成立於1994年，長期深耕新北地區公益服務。今年活動規模擴大，除三重區外，日前已完成板橋95戶、樹林162戶弱勢家庭關懷金發放，三場次共協助1233戶家庭，合計發放金額達369萬9000元，較以往大幅成長。天慈愛心功德會長年關懷地方弱勢，積極串聯民間資源，讓服務規模不斷擴大，從早期801戶提升至如今1233戶，真正落實「讓愛飛揚」的精神。

請繼續往下閱讀...

理事長鄭呂碧雪表示，此次活動能順利舉辦，仰賴德一、德心、德慈、江村、大樹等多家診所，以及3490地區8個扶輪社、精華獅子會等公益團體共同投入，希望持續為弱勢家庭盡一份心力，也期待拋磚引玉，吸引更多社會力量加入公益行列。

三重區長王坤南也感謝天慈愛心功德會的善行義舉，協助弱勢家庭在年節前獲得實質幫助。三重區里長聯誼會長姚振芳率30多位里長陪同弱勢戶到場領取關懷金，不少家庭在年前收到這份3000元紅包，現場洋溢溫暖人情。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法