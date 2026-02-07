為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萬丹農民被棄單 大白菜自採一顆10元

    2026/02/07 13:41 記者葉永騫／屏東報導
    大白菜自採一顆10元，民眾紛紛前往採購。（記者葉永騫攝）

    屏東縣萬丹鄉曾姓女農民與菜商契作5分多農地的大白菜，因為菜價低迷，採收的人工費用比賣的菜價比高，菜商乾脆棄單，曾姓女農民只好開放民眾來自採，一顆10元，吸引了不少民眾來採購。

    今年南部的氣候合宜，加上高麗菜種植的農民過多，使得高麗菜的價格從年中到年底都相當低迷，自採每顆在20~30元，連帶也影響其他的菜價，讓不少契作的菜商棄單不採收，農民被棄單後只能低價提供民眾自採，最近在萬丹、竹田等鄉鎮就有不少農民遭到棄單。

    萬丹鄉曾姓女農民表示，她位於萬丹鄉磚寮村慈濟路275號旁的農地面積約有五分多，和菜商契作大白菜，種植了45天後進入採收期，結果直接被棄單，菜商說現在的菜價太低，人工又很貴，請工人採收的工錢都比賣菜的錢多，直接就棄收，她雖然沒收菜商的契約金，但滿滿的大白菜不收又不行，只好這幾天開放給民眾來自採，在採收完畢後就要種植一期稻作了。

    磚寮村長蔡慶輝上午也到現場採了15顆的大白菜，準備帶回家滷白菜，他說大白菜的品質很好，不管是清炒或製作白菜滷都很好吃。

    自採的大白菜品質相當好。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉磚寮村長蔡慶輝一口氣買15顆大白菜。（記者葉永騫攝）

