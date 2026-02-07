桃園機場添年味！互動書寫寄祝福 馬上啟程春節布置上線

春節裝置甫完成即吸引旅客駐足欣賞、合影留念。（記者劉信德攝）

馬年春節將至，桃園國際機場公司以馬年為主題推出春節航廈布置主視覺「馬上啟程」，結合機場特色與年節意象，以紅、金為主色調，搭配煙火與吉祥紋樣，傳遞「新年啟程、順利出發」的祝福，為旅客營造喜慶而溫暖的迎賓氛圍。

春節裝置甫完成即吸引旅客駐足欣賞。一組旅客一家四口特地自第二航廈步行前往第三航廈北廊廳參觀，巧遇全新亮相的春節裝置藝術，開心合影留念，為旅程留下溫馨回憶。

請繼續往下閱讀...

機場公司表示，此次布置以奔馳馬姿象徵福氣隨行，並以煙火意象展現節慶歡喜，同時融入航機等機場元素，呈現旅程啟動、萬象更新的年節意涵。

第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳皆設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，並延伸主視覺至航廈服務台、玻璃門及牆面等空間，讓出發、抵達與短暫停留的旅客，都能感受濃厚年味與滿滿祝福。

除視覺布置與立體裝置外，機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福計畫，主打互動體驗。旅客可於第一航廈服務台周邊、第二航廈接機大廳木質牆旁及報到大廳服務台周邊、第三航廈北廊廳D15R登機門等地，掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並寫下祝福文字，前5000名可獲得客製化實體明信片寄送服務。名額額滿後仍可持續投稿、儲存並分享至社群，為旅途留下獨一無二的春節記憶。

春節裝置甫完成即吸引旅客駐足欣賞、合影留念。（記者劉信德攝）

機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福計畫，旅客可透過掃描QR Code上傳照片並書寫祝福。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法