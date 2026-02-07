為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市小英之友會寒冬送暖 捐睡袋白米物資助街友

    2026/02/07 13:43 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市小英之友會與市議員楊玲宜協同長和宮，今天上午在長和宮舉辦寒冬送暖捐物資活動，小英之友會長江銘基說，寒冬送暖活動今年已是第2年，即使總統蔡英文已卸任2年多，但小英之友會仍持續運作，且轉作公益活動，今年也送出50套睡袋、泡麵與白米等物資，由竹市竹安公益慈善服務協會代表受贈，將物資分享給需要的市民。

    長和宮主委楊金土也提到，下週一（2/9）13:00 於長和宮地下室接力辦理冬令白米救濟活動，限額150名，有需要的民眾可提早到現場領取號碼牌。楊玲宜說，感謝各界善心人士的捐贈，讓街友及有需要的市民在馬年感受到社會溫暖與愛心。

    江銘基也說，小英之友會在竹市仍持續運作，並以公益活動和關心社會弱勢為主，有不少企業界和醫界人士參與與贊助，期讓這股善良的力量持續發揮影響力。

    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播