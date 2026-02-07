為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    畢典當天遇空襲！沒領到國小畢業證書 95歲沈鄭葉妹了卻心願

    2026/02/07 13:04 記者周敏鴻／桃園報導
    沈鄭葉妹（中）獲補發楊梅國小畢業證書。（桃園市政府提供）

    沈鄭葉妹（中）獲補發楊梅國小畢業證書。（桃園市政府提供）

    1945年曾在楊梅國小就讀的桃園市民沈鄭葉妹，畢業典禮當天，準備前往學校領取畢業證書，卻因遭遇空襲，被疏散躲進防空洞，始終未領到畢業證書；楊梅國小近日舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動時，特別補發給高齡95歲的沈鄭葉妹畢業證書，了卻她長達80年的心願。

    楊梅國小籌備「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動時，為了幫助沈鄭葉妹達成心願，決定當天典禮上，將補發畢業證書給她，後因考量她年事已高，經評估後無法親自出席領取畢業證書，改採拍攝她以日語清唱當年所學校歌的影片，在典禮上播放，以表達她的謝意。

    楊梅國小校長賴淑芬於典禮結束後，率同學校人員前往沈鄭葉妹住處，補發畢業證書給她，並致贈典禮照片給她留念，賴淑芬說，沈鄭葉妹因為戰爭而被迫中斷學習歷程，如今終於能畫下圓滿句點，讓沈鄭葉妹對於「長達80年的心願總算達成」非常開心。

    賴淑芬說，楊梅國小創校之前，當地孩子多須遠赴新埔公學校就讀，還得寄宿他鄉，非常不便，經地方人士奔走努力，才在民國前12年申請設立學校並於同年5月19日獲准籌建校舍與宿舍、9月24日招生開學；校園中的百年樟樹是當地教育發展的重要見證，樹齡約120年，樹高12公尺、胸圍2.38公尺，是市府列管保護的珍貴老樹，典禮中繫上象徵祝福與傳承的紅色蝴蝶結，以感謝老樹長年守護校園並庇蔭一代又一代的楊梅學子。

    楊梅國小舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動。（桃園市政府提供）

    楊梅國小舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動。（桃園市政府提供）

