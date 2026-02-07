為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵節迎月全食！ 台北天文館2月主題導覽先暖身

    2026/02/07 12:07 記者甘孟霖／台北報導
    3月3日元宵節當晚將迎來月全食。（台北天文館提供，台大天文社攝影）

    3月3日元宵節當晚將迎來月全食。（台北天文館提供，台大天文社攝影）

    今年3月3日元宵節當晚將出現難得的月全食天象，台灣可完整觀賞本影食階段。台北市立天文館表示，天文館展示場將於2月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。

    天文館表示，本次月全食自傍晚開始，17時50分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；19時4分進入全食階段，19時34分達到食甚，至20時3分生光，全食歷時約59分鐘。全食期間，月球因地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在台灣皆可清楚觀賞，觀測條件相當理想。

    天文館於2月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等。主題導覽於假日10時、11時及14時、15時、16時各舉辦一場（寒假期間每日皆有場次），無需預約。

    此外，天文館頂樓觀測室每日於10至12時及14至16時免費開放，提供民眾透過專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動；每週六19至21時也安排夜間觀星活動。2月的觀測目標包括木星、月亮與昴宿星團（M45），透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播