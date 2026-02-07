科教、特教師資攜手合作 視障、聽障生也能動手玩科學

老師帶領學生用紙張設計橋梁，實驗比較不同結構的承重效果。（教育部提供）

融合教育讓不同身心障礙別學生也能盡情學習！教育部補助遠哲科學教育基金會攜手彰師大，辦理「視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，透過融合式教學，在班級中適度融入一般生共同參與，實踐融合教育精神，也讓學生能親身參與科學實驗與探索，培養科學素養、提升學習自信，並拓展多元學習經驗。

「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」共為期5天，由彰師大理學院、遠哲科學教育基金會資深教師及多所大學專家學者共同組成跨領域教學團隊，並以彰師大特教系及理工相關學院學生擔任隊輔，成為融合科學教育與特殊教育之師資培育實務典範，另也依個別需求提供部分「一生一隊輔」協助。課程著重「動手做、重體驗、多感官」的核心理念，涵蓋多項自然科學領域。

請繼續往下閱讀...

遠哲基金會表示，在國中小階段的學習歷程往往仰賴五感等多重感官訊息，但科學教育強調需要透過親身體驗與實作深化理解，對身障生而言，「動手做」是關鍵學習策略之一，此類教學需投入更多時間與人力支持，實務推動常面臨挑戰。所以如何彌補視覺、聽覺與認知上的限制，一直是視障生與聽障生教育的重要課題。

國教署表示，學員於課堂中透過觸覺與多感官轉化方式，完成各項科學實作，有助於提升身心障礙學生的基礎科學教育品質，為其開啟探索世界的科學之門，盼每一位身心障礙學生都能在多元學習的情境中找到自信與價值，實踐融合教育的願景。

遠哲科學教育基金會自2009年起推動視障生與聽障生「動手做學科學」班隊計畫，迄今已持續17年。除每年固定辦理大型夏令營與冬令營外，亦於學期間視需求辦理不定期科學營隊，長期深耕身障生的科學教育，致力打造更友善、可及且具體驗深度的學習環境。營隊課程以高品質、低人數、重互動的方式為規劃原則，並搭配多感官教學設計與充足支持人力，以提升學習效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法