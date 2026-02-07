為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖漁會行銷漁產兼做公益 手作紫菜水餃收入全捐助學

    2026/02/07 12:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    小朋友包水餃有模有樣，紫菜水餃口味獨特。（記者劉禹慶攝）

    小朋友包水餃有模有樣，紫菜水餃口味獨特。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海味結合愛心行動，紫菜也能入菜包水餃，澎湖區漁會今（7）日舉辦「紫菜水餃手作體驗活動」，邀請民眾一起動手包製在地特色紫菜水餃，活動相關收入，將全數捐贈給國立澎湖海事水產職業學校及國立馬公高級中學，作為低收入學生報考大學赴台面試所需費用，讓愛心透過一顆顆水餃傳遞出去，「一兼二顧」行銷澎湖漁產及做公益。

    此次活動使用澎湖在地友善放養的優質紫菜入餡，將海洋鮮味融入日常料理，並邀請澎湖種苗繁殖場，派員前往會場講解紫菜種植及採收的方式，讓參與民眾在體驗手作樂趣的同時，也更加認識澎湖紫菜的營養價值與產地故事。紫菜是澎湖黑金，與澎湖人日常生活息息相關，為大海之母的自然恩賜，也是年終獎金的來源。

    總幹事顏德福表示，近年紫菜養殖產量增加，市場價格波動大，養殖戶及漁民面臨銷售壓力，因此漁會積極推動加工加值與多元產品開發，透過體驗活動，讓紫菜從原料走向創意食品，協助養殖漁民轉型，為產業開創更多元穩定的銷售通路，讓澎湖人的年終獎金更為豐厚。

    這場活動不僅是飲食文化推廣，更結合公益助學與產業輔導意義。澎湖區漁會期盼藉由民眾參與，讓在地漁產被更多人看見，也為弱勢學子帶來實質幫助，讓澎湖的海味與溫暖一同被傳遞。

    澎湖區漁會紫菜水餃手作體驗活動，吸引親子報名參加。（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會紫菜水餃手作體驗活動，吸引親子報名參加。（記者劉禹慶攝）

