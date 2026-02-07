粉紅泡泡來了！ 彰化市最美「洋紅風鈴木」炸裂盛開

彰化市南郭國小位於南校街門口的洋紅風鈴木，粉紅全綻放讓人有股幸福感。（記者劉曉欣攝）

彰化市南郭國小位於南校街校門口的洋紅風鈴木炸裂盛開，整棵樹瞬間變身為粉紅泡泡，吸引許多人專程來打卡，認為這是冬日裡最甜美的角落，也是全彰化市最美的一棵樹！

雖然寒流今天（7日）來報到，還好有冬陽露臉，讓今天溫度不會一下子就像溜滑梯降到冷冰冰，許多人也趁著暖暖的陽光出門趕辦年貨，路過看到洋紅風鈴木的精采綻放，頓時心花也跟著朵朵開。

南郭國小位於南校街校門口的洋紅風鈴木，因為剛好位於校門口，不必入校園就可以看到，加上南校街鄰近彰基，路過人車也同時能夠欣賞到粉紅花開的美景，都讓南郭國小洋紅風鈴木能夠瞬間暴紅，每年都會有人在問「今年開花了沒？」

南郭國小的洋紅風鈴木不只是彰化人來打卡，移工也會專程找來，擺好姿勢來拍照，由於花況已經全開，加上寒流逼近，預估最美拍照時間就是這一、兩天，想要打卡的民眾就要趁早把握。

粉紅泡泡來了！彰化市最美的一棵樹「洋紅風鈴木」炸裂盛開！（記者劉曉欣攝）

彰化市最美的一抹粉紅，就在南校街、南郭國小門口的洋紅風鈴木。（記者劉曉欣攝）

