為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粉紅泡泡來了！ 彰化市最美「洋紅風鈴木」炸裂盛開

    2026/02/07 11:39 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市南郭國小位於南校街門口的洋紅風鈴木，粉紅全綻放讓人有股幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭國小位於南校街門口的洋紅風鈴木，粉紅全綻放讓人有股幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭國小位於南校街校門口的洋紅風鈴木炸裂盛開，整棵樹瞬間變身為粉紅泡泡，吸引許多人專程來打卡，認為這是冬日裡最甜美的角落，也是全彰化市最美的一棵樹！

    雖然寒流今天（7日）來報到，還好有冬陽露臉，讓今天溫度不會一下子就像溜滑梯降到冷冰冰，許多人也趁著暖暖的陽光出門趕辦年貨，路過看到洋紅風鈴木的精采綻放，頓時心花也跟著朵朵開。

    南郭國小位於南校街校門口的洋紅風鈴木，因為剛好位於校門口，不必入校園就可以看到，加上南校街鄰近彰基，路過人車也同時能夠欣賞到粉紅花開的美景，都讓南郭國小洋紅風鈴木能夠瞬間暴紅，每年都會有人在問「今年開花了沒？」

    南郭國小的洋紅風鈴木不只是彰化人來打卡，移工也會專程找來，擺好姿勢來拍照，由於花況已經全開，加上寒流逼近，預估最美拍照時間就是這一、兩天，想要打卡的民眾就要趁早把握。

    粉紅泡泡來了！彰化市最美的一棵樹「洋紅風鈴木」炸裂盛開！（記者劉曉欣攝）

    粉紅泡泡來了！彰化市最美的一棵樹「洋紅風鈴木」炸裂盛開！（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的一抹粉紅，就在南校街、南郭國小門口的洋紅風鈴木。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的一抹粉紅，就在南校街、南郭國小門口的洋紅風鈴木。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播