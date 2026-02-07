新店錦秀社區擋土牆坍塌後續 7戶18人今可返家、22戶待評估

工務局會同技師勘查屋況，經評估確認安全無虞，新店區錦秀、碧瑤社區7戶住戶可於今日返家。（工務局提供）

新店錦秀等坡地社區10月發生擋土牆崩落意外，市府啟動預防性撤離並進行邊坡搶修。新北市工務局昨（6）日會同專業技師勘查屋況，確認安全無虞，7戶共18人將於今（7）日上午返家，其餘仍撤離的22戶49人，市府持續依工程進度分批評估，強調將加速災後修復與監測，確保居民返家安全。

受到連日豪大雨影響，新店碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間的擋土牆於去年10月25日凌晨坍塌，市府事前即掌握監測數據，發現安全疑慮，立即預防性撤離54戶136人，無人傷亡，市長侯友宜兩度到場視察全程掌握狀況。工務局也邀集土木及大地技師公會專業技師進場協助，針對邊坡進行緊急穩定作業與打除倒塌擋土牆。

請繼續往下閱讀...

工務局長馮兆麟指出，碧瑤、錦秀社區早在2022年間即發現擋土牆與排水設施異常，當時已完成道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器，但去年豪雨期間裂縫持續擴大，加上排水失效，導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

馮兆麟表示，為穩定邊坡，工務局於搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降低土壓、清理坡面，並加速邊坡排水與清理作業，待數據趨於穩定後，分批評估居民返家。工務局昨日會同新北市土木技師公會勘查多處屋況，經專業評估確認安全無虞，7戶共18人可於今日上午返家，其餘仍撤離的22戶49人，市府將持續加速工程並加強監測，確保居民早日安心返家。

養護工程處長鄭立輝說，災後搶修工程自去年底展開，針對擋土牆上方斜坡進行整地修復與鄰房保護，並分階段施作地錨、基樁鑽掘與灌漿工程，施工團隊在技師全程監控下趕工，邊坡已逐步達到穩定狀態。

新北市政府全力搶修，新店錦秀、碧瑤社區住戶返回家園安居。（工務局提供）

新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆，去年10月遭逢大雨侵襲而坍塌，市府團隊全力搶修，逐漸發揮穩定邊坡功能。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法