迎馬年 嘉市大天宮為芒神與春牛開光

嘉義市長黃敏惠擔任點禮官，為春牛開光點眼。（嘉市政府提供）

迎接2026丙午馬年到來，嘉義市大天宮五穀王廟今天上午舉行迎春平安祭典，由市長黃敏惠擔任點禮官，與廟方董事長鄭明山、立委王美惠等人為芒神與春牛開光點眼，並恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，典禮現場莊嚴隆重。

五穀王廟早期於立春日前後舉行「迎春禮」習俗，但在日治時期中斷，廟方考證後，於去年乙巳年正式恢復舉辦，今年延續辦理，讓傳統文化得以傳承。

黃敏惠表示，在科技快速發展的時代，更需要人文與信仰作為根基，凝聚團結、感恩與奮鬥的力量，期盼透過迎春禮的虔誠祭拜，為嘉市帶來一整年的平安、幸福與福氣，也祝福市民新年順心如意、馬上幸福。

廟方表示，迎春禮活動包括規劃祭天祈福、春牛與芒神開光點睛、神農聖帝出巡四城門賜福、鞭春牛勸勤，以及民眾摸春牛、點燈摸彩等儀式，完整呈現傳統迎春祭典精神。

舊時「諸羅縣志」即記載鞭春牛活動，大天宮所在區域附近舊時又稱為「春牛埔」或「春圃」，透過祭祀先農、土地神與勾芒神，以及鞭春牛勸勤儀式，象徵迎春啟歲、勤農勉作。

嘉市大天宮五穀王廟今天上午舉行迎春平安祭典。（嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠擔任點禮官，為芒神開光點眼。（嘉市政府提供）

