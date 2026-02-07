為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化站前舊宿舍、貨運服務所3月底拆完 台鐵揭曉下一步

    2026/02/07 10:08 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市三民路上的連棟宿舍，都曾是彰化人共同回憶，如今拆除進行最後階段。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的車位一位難求，位於火車站前、彰化市三民路上的連棟台鐵宿舍與貨運服務所，在2024年底就拉起封鎖線，2025年挖土機具進場開拆，民眾都在問何時拆完，何時能改為停車場。台鐵公司表示，預計3月底拆完，拆完將作為停車場出租或其它活化利用方式。

    台鐵公司指出，彰化火車站前的連棟台鐵舊宿舍，正由台鐵公司台中工務段辦理拆除作業，目前進度76％，預定3月底前完成。拆除後的土地，因為是台鐵公司「彰化火車站站前南側停車場契約」承租業者可以擴充增租範圍，在完成拆除後，將先詢問該業者是否有意願增租作為停車場使用。如果沒有意願的話，就會另外規劃辦理停車場出租，或是其他活化利用方式。

    許多民眾表示，台鐵位於彰化市三民路上的連棟台鐵宿舍與貨運服務所，因為2024年底就拉起封鎖線圍起來準備拆除，原本以前去年底就可以拆完變成停車場，等了一年後，看到挖土機還在拆，每次在火車站前要找機車或是汽車停車位，都是一位難求，希望能夠早點拆完，變身為停車場，解決火車通勤族的停車問題。

    台鐵公司彰化市三民路連棟宿舍，因為耐震評估有安全疑慮而拆除，而鐵警局彰化分駐所旁的台鐵貨運服務總所彰化服務處辦公室，也因為建物老舊，考量有安全疑慮，同步進行拆除。

    彰化火車站前一位難求，民眾希望能快快增加停車空間。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的台鐵連棟宿舍仍持續進行拆除作業。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的台鐵連棟宿舍，拆除作業進入最後階段。（記者劉曉欣攝）

    台鐵貨運服務總所彰化服務處辦公室，以及台鐵連棟宿舍，都曾是彰化火車站商圈的地標，如今都已拆除。（資料照，記者劉曉欣攝）

    台鐵貨運服務總所彰化服務處辦公室位於鐵警局彰化分駐所旁，目前已經拆除。（資料照，記者劉曉欣攝）

