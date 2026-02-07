為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗慈和宮龍頭喜鵲來築巢 信眾直呼吉祥迎新春

    2026/02/07 09:54 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗鎮苑裡鎮慈和宮龍頭，出現喜鵲來築巢。（蔡玉清提供）

    農曆春節將屆，苗栗縣苑裡鎮慈和宮迎來好兆頭，今年有眼尖的民眾發現，宮廟上方的雙龍造型出現喜鵲築巢，分布在龍頭以及龍身，共有5個鳥巢，有2隻以上喜鵲在屋脊中跳躍；管理委員會主委林坤山說，喜鵲喜歡在高的地方築巢，來慈和宮築巢是來報喜訊；拍攝者蔡玉清說，他很幸運拍到喜鵲築巢，更印證苑裡鎮是幸福好地方。

    最近來參拜慈和宮的信眾，得知喜鵲在屋頂龍頭及龍身築巢，都駐足觀賞喜鵲在巢周邊跳躍，有信眾說，年關將屆，看到喜鵲築巢，也象徵新的一年會帶來好運及更好的發展和好運。

    慈和宮主委、苑裡鎮知名文史工作者林坤山指出，喜鵲的習性是喜歡在每個地方的高處築巢，他小時候常看到喜鵲選在最高的樹上築巢，但現在樹少比較少見，因慈和宮屋頂最高因而來築巢，他印象中來築巢約有10年，一般來說，喜鵲來築巢是好事，更是來報喜訊。

    蔡玉清則說，喜鵲代表吉祥，喜鵲迎新春，慈和宮媽祖已有300年歷史，香火鼎盛，他感謝媽祖提醒他來拍攝喜鵲築巢，也印證苑裡鎮是幸福的好地方。

    福爾摩沙野鳥保育協會人員指出，喜鵲是很普遍的留鳥，喜鵲的巢約90公分，而且會不停的補巢，喜鵲在華人世界被稱為是「富貴鳥」或「吉祥鳥」，農曆春節將屆，喜鵲來築巢，是很棒的喜訊，更是喜上眉梢。

    苗栗鎮苑裡鎮慈和宮龍頭，出現喜鵲來築巢，信眾認為是吉祥迎新春。（蔡玉清提供）

