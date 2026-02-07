為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「卡比胖拉」現身台灣第一水庫 限量好禮帶回家

    2026/02/07 09:37 記者吳俊鋒／台南報導
    卡比胖拉正式現身虎頭埤。（南市觀旅局提供）

    深受歡迎的卡比胖拉（水豚）IP，今天起現身有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤，營造出新春最療癒、最吸睛的打卡亮點，市府觀光旅遊局還準備了限量好禮相送，讓民眾歡喜迎接農曆年。

    卡比胖拉去年於安平展出期間，超過85萬參觀人次，掀起拍照熱潮；觀旅局選在虎頭埤風景區再造打卡亮點，推出「新春『豚』好運」活動，今天正式亮相，持續至3月8日。

    高達12公尺泡著溫泉的超萌水上氣偶「慢活湯柑」再度悠閒現身，陪伴民眾祈福、迎新。

    市長黃偉哲表示，埤塘是台南重要且珍貴的生態資產，而虎頭埤不僅擁有優美的自然地景與豐富的生態環境，今年特別以深受大眾喜愛的療癒系水豚卡比胖拉，營造溫馨、歡樂的年節氛圍，歡迎全家大小走進大自然，健康迎接新的一年開始。

    活動期間除有12米高氣偶迎賓外，觀旅局還規劃了「拍照抽好禮」活動，自今天起，民眾只要於「台南旅遊」Facebook粉絲專頁指定貼文完成任務，即有機會抽中限量的「卡比胖拉」水壺或提袋，要祝福大家新的一年「豚」聚好運、萬事如意。

    觀旅局長林國華指出，為了讓大家一站查詢全市過年眾多活動，特地建置了「2026台南行春」網站，整合逾百項春節，以及元宵活動資訊，包含展演、燈會、花海、導覽、交通等。

    內容並串聯即時交通資訊、台南各區重要代表寺廟，以及相關年節活動，讓民眾一站掌握最完整、最即時的走春情報，便利民眾規劃連假行程。

    林國華說，台南新春活動繽紛多元，除了虎頭埤的「卡比胖拉」療癒展出外，還有龍崎空山祭、月津港燈節、新營波光節、普濟燈會等也陸續點亮，元宵節更有享譽國際的鹽水蜂炮，整個台南都洋溢著豐厚的節慶氣息。

    市府邀請全國民眾，趁著春節與228連假安排一場深度台南之旅，無論是到虎頭埤露營賞景、步道漫步，或是品嚐在地美食、參與民俗慶典，都能為新的一年儲滿正能量。

    卡比胖拉正式現身虎頭埤。（南市觀旅局提供）

    卡比胖拉正式現身虎頭埤，市府還準備好禮相送。（南市觀旅局提供）

