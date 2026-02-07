寒流來襲連凍3天恐跌破6度 「雪線下修」大屯山、七星山逼近零度

氣象專家指出，今日寒流南下天氣明顯轉冷，且不僅整天都冷還愈晚愈冷，預估今日局部地區可能出現10度以下的極端低溫，北台平地最低溫將下探至8度，明日、下週一各地寒冷，一路到下週二清晨、本島平地最低氣溫可降至6度以下。（資料照）

氣象專家指出，今日寒流南下天氣明顯轉冷，且不僅整天都冷還愈晚愈冷，預估今日局部地區可能出現10度以下的極端低溫，北台平地最低溫將下探至8度，明日、下週一各地寒冷，一路到下週二清晨、本島平地最低氣溫可降至6度以下。而這波寒流也讓雪線高度下降至接近1000公尺，大屯山、七星山頂逼近零度，包含太平山及中部高山皆有飄雪機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受寒流南下影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉冷，其它地區早晚亦冷。寒冷的型態不但是整天都冷，且愈晚愈冷。預估到了晚上，台南以北、基隆及宜蘭地區的最低溫會掉到11至13度，局部地區還可能出現10度以下的極端低溫；高屏及花東地區也只有14至16度，請特別注意保暖禦寒。

「林老師氣象站」說明，除了顯著降溫外，隨著寒流逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日，南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在12至16度，今日迎風面北部、東半部轉有局部雨、中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北台平地最低氣溫將降至8度，台北測站則逼近11度。各地區氣溫如下：北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。

吳德榮示，明日、下週一逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明日至下週一清晨、台北測站將觸及10度、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」；本島平地最低氣溫可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。下週二清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。

吳德榮提到，明日清晨至下午、北台零度雪線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

吳德榮說明，下週二白天起至週三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。下週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下週四各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下週五至「除夕」各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

