為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北捷運公司即起至3/1招考 系統控制專員月薪上看6.2萬

    2026/02/07 09:26 記者黃子暘／新北報導
    新北捷今年度第一次公開招考計畫自即日起至3月1日受理報名。（新北捷運公司提供）

    新北捷今年度第一次公開招考計畫自即日起至3月1日受理報名。（新北捷運公司提供）

    新北市捷運三鶯線將在今年通車，新北大眾捷運公司指出，為儲備營運能量並持續提升服務品質，新北捷今年度第一次公開招考計畫自即日起至3月1日受理報名，這次預計招募99名軌道專業人才，且不侷限於單一職能的傳統框架，導入「Metro Model」捷運職務轉型架構，其中系統控制專員通過考核後月薪可達6萬2000元，邀請對軌道產業抱持熱忱的人才加入，共同見證新北交通的新地標。

    新北捷指出，這次招考一率採用電子郵件通信報名，有意報名者應於3月1日24點前，將相關報名文件寄達指定信箱；詳細簡章與個職務薪資待遇可上新北捷官網查詢。

    新北捷表示，因應現代化營運與智慧化技術的穩定應用，公司正致力推動職務轉型，將數位監控與系統優化等務實技術融入日常運作；這次招考旨在尋找具備跨域成長潛力與數位適應能力的夥伴，盼人才在傳統技術維護的基礎上進一步進行數據輔助判讀與智慧化管理思維。

    新北捷說，這次招考職務包括新型態捷運職務Metro Model系統控制專員、系統技術專員、車站維護專員，強調精準調度、雙維修技能及車站維運能力；其中，系統控制專員作為營運核心、整合行車監控與應變指揮，通過考核後月薪可達6萬2000元。

    此外，新北捷指出，這次招考也包含輕軌司機員及票務維修人員等，公司將提供系統化的專業培訓計畫，協助在數位轉型趨勢下具備多重職能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播