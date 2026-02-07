總獎金223萬元「永續高雄：青年創業挑戰賽」北部說明會登場

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」昨於台北舉辦北部徵件說明會。（青年局提供）

高雄市青年局與日月光環保永續基金會二度攜手，舉辦2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，祭出全台地方政府最高總獎金223萬元；為擴大北部青年與新創隊伍參與，青年局昨（6）日於台北舉辦北部徵件說明會，吸引不少新創團隊與企業代表到場交流。

高雄市青年局長林楷軒指出，「永續高雄：青年創業挑戰賽」聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大趨勢，期盼透過競賽機制，協助青年將創意構想轉化為具備市場潛力的可行方案。

教育部青年發展署副署長諶亦聰肯定高雄市政府主動北上整合資源，鼓勵北部青年跨越地域限制，把握此難得的實戰場域，將創意落地驗證；日月光則表示，面對淨零與數位轉型挑戰，企業不僅提供獎金，更盼透過公私協力，挖掘出具商業價值的綠色科技解方，打造更有韌性的永續供應鏈。

北部說明會特別邀請上屆奪下百萬首獎的冠軍隊伍「恰口科研公司」創辦人柯志諭，以自身參賽歷程說明，如何從技術研發出發，結合永續概念，成功為農業廢棄物建立循環應用模式，並在青年局陪伴與輔導下，逐步接軌市場。

有鑑於去年報名熱烈，為能更精準對接不同階段的創業需求，本屆競賽首度採「新創企業組」與「新創團隊組」分組徵選，並導入導師制度，入選隊伍將接受各領域專家輔導與一系列培訓資源，協助加速產品與商業模式成形。

青年局說明，今年競賽總獎金高達223萬元，廣邀全台青年與新創團隊提出與高雄相關、並符合永續淨零及數位科技主題的創意提案。即日起受理報名至4月8日，欲了解詳情可加入競賽官方LINE@（ID：@924swkry）或至競賽官網（https://aseinnovation.com/）查詢。

「恰口科研」創辦人柯志諭，以「百萬得主學長」身分出席北部說明會，分享參賽歷程與備賽心法。（青年局提供）

