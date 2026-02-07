為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    寒冬送暖24年不間斷！土庫鎮公所攜手35單位 234戶弱勢家庭受惠

    2026/02/07 09:23 記者李文德／雲林報導
    土庫鎮公所連續24年舉辦「寒冬送暖關懷弱勢活動」，今年35家企業、團體及愛心人士善心物資，並由公所事先整理、打包後，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，共234戶家庭受惠。（圖由土庫鎮公所提供）

    土庫鎮公所連續24年舉辦「寒冬送暖關懷弱勢活動」，今年35家企業、團體及愛心人士善心物資，並由公所事先整理、打包後，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，共234戶家庭受惠。（圖由土庫鎮公所提供）

    雲林縣土庫鎮公所連續24年舉辦「寒冬送暖關懷弱勢活動」，今年35家企業、團體及愛心人士善心物資，由公所事先整理、打包後，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取。鎮長陳特凱宣布，今年起中低收入戶喪葬慰問金，將擴大至領有身心障礙、中低收入老人等生活津貼者，讓愛與關懷遍布社區每個角落。

    陳特凱表示，土庫鎮寒冬送暖活動自2003年開辦，已邁入第24年，長期關懷轄內弱勢民眾，是全鎮年度重要的公益盛事，今年共有35家企業、團體及善心人士熱情響應，將有234戶弱勢、關懷戶受惠。

    陳特凱指出，除物資關懷外，去年公所辦理列冊（中）低收入戶喪葬慰問金，統計已協助超過10戶以上家庭，因此今年度起擴大補助對象，凡領有身心障礙、中低收入老人、特殊境遇家庭子女及兒少等生活津貼者也可請領，預計每年可協助約40戶家庭，減輕家屬經濟負擔。

    公所表示，為讓鎮民更清楚掌握可運用的社會福利資源，公所今年特別編撰「社福指南」工具手冊，以「生活不簡單，但您並不孤單」為理念，彙整縣府及公所各項福利措施，內容涵蓋各項急難救助等資訊，現已陸續發送至各家戶，協助民眾在面臨困境時即時取得所需資源。

    土庫鎮公所連續24年舉辦「寒冬送暖關懷弱勢活動」，今年35家企業、團體及愛心人士善心物資，並由公所事先整理、打包後，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，共234戶家庭受惠。（圖由土庫鎮公所提供）

    土庫鎮公所連續24年舉辦「寒冬送暖關懷弱勢活動」，今年35家企業、團體及愛心人士善心物資，並由公所事先整理、打包後，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，共234戶家庭受惠。（圖由土庫鎮公所提供）

