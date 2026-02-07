為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節前南門市場湧人潮 嚴禁臨停、卸貨或上下車

    2026/02/07 09:06 記者劉慶侯／台北報導
    南門市場春節採買潮將至警方啟動交通大執法。（記者劉慶侯翻攝）

    南門市場春節採買潮將至警方啟動交通大執法。（記者劉慶侯翻攝）

    面對即將到來的農曆春節連續假期，民眾已陸續著手採辦年貨及禮品，為避免大量人車造成交通堵塞，北市警中正二分局將針對南門市場周邊執行交通大執法，嚴禁臨停、卸貨或上下車。

    南門市場位於北市中正區羅斯福路1段與南海路口，交通便捷，且緊鄰捷運松山新店線中正紀念堂站2號出口，是民眾採買年貨及禮品的好去處。因此每到重要節慶，必然湧現大量購物人潮。

    警方表示，民眾應配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，切勿違規停車（含臨時停車、上、下貨物等），避免貪圖一時方便而影響他人，甚至發生交通事故。

    中正第二分局呼籲前往南門市場採辦年貨民眾，請多搭乘捷運或公車等大眾運輸工具前往，進出捷運站及上、下公車時應謹慎小心、遵守交通規則，依規定行走行人穿越道，切勿任意穿越道路。

    警方即日起將持續加強南門市場周邊交通疏導及違規停車驅離取締，並結合義交等協勤民力於南門市場及周邊聯外道路以維持交通順暢，守護民眾行的安全，才能平安過好年。

