為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市宣信國小締結菲律賓姊妹校 三好品德國際分享

    2026/02/07 08:56 記者王善嬿／嘉義報導
    宣信國小日前受邀到菲律賓進行國際分享。（宣信國小提供）

    宣信國小日前受邀到菲律賓進行國際分享。（宣信國小提供）

    嘉義市宣信國小獲得2025教育部「品德教育特色學校」，日前由星雲大師公益信託教育基金支持，受邀到菲律賓馬尼拉進行三好品德國際分享，並在教育部技職司長楊玉惠、法制處長鄭乃文等人見證下，與菲國光明大學附屬中小學簽訂姊妹校備忘錄，讓學校的永續教育更符合聯合國永續發展目標「建立全球夥伴關係」。

    市府教育處長郭添財說，嘉義市品德教育核心，是建立友善校園文化，讓校園充滿尊重包容的學習環境，而國際視野更是打造國際教育城市的關鍵性指標。

    宣信國小校長謝聖雅表示，學校秉持「教育翻轉孩子的生命，品德提升孩子的生命價值」，品德教育落實在那音合唱團、樂旗隊和體育團隊等特色社團，那音合唱團每年母親節用歌聲關懷護理之家、長照中心老人，宣信樂旗隊在嘉義市國際管樂節，用音樂分享市民及國外友人，還有多元體育社團培養合作、負責品德等，讓好品德透過課程、活動融入並實踐在日常生活中。

    謝聖雅說，學校每日實施持續安靜晨讀10分鐘、每學期一至四年級開辦情緒教育、推動兒童哲學及合作教育、規劃小一新生入學以品德教育做為闖關主題等等，深耕孩子品德教育涵養。

    宣信國小此次與菲國光明大學進行姊妹校備忘錄簽訂，希望讓全球夥伴成為學校的助力，光明大學承諾在寒暑假將派老師到校指導孩子英文、舞蹈、體育等學習，讓嘉市教育更有國際視野。

    宣信國小校長謝聖雅（左）與菲律賓光明大學簽訂姐妹校備忘錄。（宣信國小提供）

    宣信國小校長謝聖雅（左）與菲律賓光明大學簽訂姐妹校備忘錄。（宣信國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播