為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    照顧法制化 高市府率先全國建立寵物高齡長照制度

    2026/02/07 11:00
    高雄寵物照顧法制化。（記者陳文嬋攝）

    高雄寵物照顧法制化。（記者陳文嬋攝）

    記者陳文嬋／高雄專題報導

    高雄市推動寵物照顧全面法制化，更率先全國建立高齡長照制度，已有6家動物醫院提供復健服務，並訂定寵物生命紀念自治條例，明確規範寵物殯葬業，訂出火化公定價，保障飼主權益，更擁有全國首座且唯一公有合法寵物生命紀念園區，提供環保樹灑葬、集體火化等服務。

    依據農業部統計，高雄寵物犬貓數量近49萬隻，以犬隻23萬隻最多，年齡7歲以上相當於人類年齡50至60歲，面對老化與失智挑戰，同樣需要高齡長照。

    動保處率先全國建立寵物高齡長照制度，公布「高雄市政府輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，提供動物醫院與寄養業者導入長照服務制度性支持，寵物高齡化照顧邁向重要里程碑。

    動保處表示，目前已有6家動物醫院申請成為寵物長照機構，設有水床等各式復健設施，對於高齡寵物常見四肢退化，甚至行動不便情況，方便飼主陪伴寵物復健，減輕寵物身體負荷。

    尤其高雄訂定「高雄市寵物生命紀念自治條例」，建立明確管理制度，規範寵物殯葬業，全國首創設置「費率審議會」核定業者收費規定，在市府把關下，火化統一公定價，避免漫天喊價，確保飼主權益。

    動保處表示，業者未依規定報准核定或違規超收費用，可開罰1.5萬至7.5萬元，不再遊走法律灰色地帶，預計今年至少2家業者完成合法化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播