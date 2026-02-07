照顧法制化 高市府率先全國建立寵物高齡長照制度

高雄寵物照顧法制化。（記者陳文嬋攝）

記者陳文嬋／高雄專題報導

高雄市推動寵物照顧全面法制化，更率先全國建立高齡長照制度，已有6家動物醫院提供復健服務，並訂定寵物生命紀念自治條例，明確規範寵物殯葬業，訂出火化公定價，保障飼主權益，更擁有全國首座且唯一公有合法寵物生命紀念園區，提供環保樹灑葬、集體火化等服務。

依據農業部統計，高雄寵物犬貓數量近49萬隻，以犬隻23萬隻最多，年齡7歲以上相當於人類年齡50至60歲，面對老化與失智挑戰，同樣需要高齡長照。

請繼續往下閱讀...

動保處率先全國建立寵物高齡長照制度，公布「高雄市政府輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，提供動物醫院與寄養業者導入長照服務制度性支持，寵物高齡化照顧邁向重要里程碑。

動保處表示，目前已有6家動物醫院申請成為寵物長照機構，設有水床等各式復健設施，對於高齡寵物常見四肢退化，甚至行動不便情況，方便飼主陪伴寵物復健，減輕寵物身體負荷。

尤其高雄訂定「高雄市寵物生命紀念自治條例」，建立明確管理制度，規範寵物殯葬業，全國首創設置「費率審議會」核定業者收費規定，在市府把關下，火化統一公定價，避免漫天喊價，確保飼主權益。

動保處表示，業者未依規定報准核定或違規超收費用，可開罰1.5萬至7.5萬元，不再遊走法律灰色地帶，預計今年至少2家業者完成合法化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法