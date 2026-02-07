為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄翻轉動物收容所 認養率3年提升至7成7

    2026/02/07 11:10
    飼主與愛犬一起做瑜珈。（記者陳文嬋攝）

    飼主與愛犬一起做瑜珈。（記者陳文嬋攝）

    記者陳文嬋／高雄專題報導

    高雄市動物保護處推動6年陪伴行動，串聯收容所轉型、城市友善空間、生命教育與飼主責任教育，成立友善動物「伴bàn」品牌，吸引民眾走進收容所，近3年提升認養率達7成7，讓友善動物成為日常生活，成為南部友善動物示範城市。

    高雄有壽山及燕巢2座收容所，2019年收容所承載量緊繃，動保處啟動收容所自救轉型計畫，推出吹狗螺音樂生活節，透過音樂、手作與互動活動，翻轉收容所刻板印象，推廣動物保護教育，吸引民眾走進收容所，提高認養意願，2023年成立「伴bàn」品牌，強調陪伴是最溫柔行動，推動友善動物成為民眾日常生活。

    動保處隔年適逢奧運推出「好伴毛孩嗷運會」，飼主以運動、競賽形式與毛孩共創回憶，2025年推出「好伴狗狗」走向戶外，規劃暑期游泳班、嗅覺啟動搜救任務、寵物CPR、人寵外傷處理班及「挖地瓜哇哇哇」等，飼主與毛孩一起游泳、做瑜珈等，共度歡樂時光。

    動保處也推動認養、行為訓練、責任教育等多項措施，提升寵物認養率3年從61.3%提升至7成7、近9千隻犬貓找到溫暖的家，4年來深入校園舉辦785場動物保護與生命教育，累計6.4萬多名學生參與，並舉辦206場飼主責任教育，觸及6.4萬多人次。

    「以前對收容所印象多半是陰暗、令人卻步，沒想到竟是讓我重新讀懂愛犬的地方」，鄭小姐在收容所認養一隻米克斯，參加收容所舉辦訓犬課程，徹底翻轉刻板印象，她透過專業訓練課程，學會如何與愛犬正向互動，更深刻體會訓練建立在對毛孩理解上，從園區紮實課程延伸市區「吹狗螺」活動，她學會跟愛犬相處之道，看見收容所透過教育與體驗，協助民眾建立負責任的飼養觀念，讓高雄蛻變為溫暖的友善動物城市。

    陳姓志工被譽為收容所「毛孩故事捕手」，長期透過鏡頭與文字為毛孩發聲，不只協助犬隻梳洗與散步，更在日常照護中觀察毛孩個性，將與毛孩互動有趣過程，轉化為社群動人故事，打破大眾對收容所刻板印象，透過網路傳遞溫度，讓民眾看見收容所蛻變為充滿希望的生命轉運站，匯聚更多守護動物的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播