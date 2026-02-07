高雄翻轉動物收容所 認養率3年提升至7成7

飼主與愛犬一起做瑜珈。（記者陳文嬋攝）

記者陳文嬋／高雄專題報導

高雄市動物保護處推動6年陪伴行動，串聯收容所轉型、城市友善空間、生命教育與飼主責任教育，成立友善動物「伴bàn」品牌，吸引民眾走進收容所，近3年提升認養率達7成7，讓友善動物成為日常生活，成為南部友善動物示範城市。

高雄有壽山及燕巢2座收容所，2019年收容所承載量緊繃，動保處啟動收容所自救轉型計畫，推出吹狗螺音樂生活節，透過音樂、手作與互動活動，翻轉收容所刻板印象，推廣動物保護教育，吸引民眾走進收容所，提高認養意願，2023年成立「伴bàn」品牌，強調陪伴是最溫柔行動，推動友善動物成為民眾日常生活。

動保處隔年適逢奧運推出「好伴毛孩嗷運會」，飼主以運動、競賽形式與毛孩共創回憶，2025年推出「好伴狗狗」走向戶外，規劃暑期游泳班、嗅覺啟動搜救任務、寵物CPR、人寵外傷處理班及「挖地瓜哇哇哇」等，飼主與毛孩一起游泳、做瑜珈等，共度歡樂時光。

動保處也推動認養、行為訓練、責任教育等多項措施，提升寵物認養率3年從61.3%提升至7成7、近9千隻犬貓找到溫暖的家，4年來深入校園舉辦785場動物保護與生命教育，累計6.4萬多名學生參與，並舉辦206場飼主責任教育，觸及6.4萬多人次。

「以前對收容所印象多半是陰暗、令人卻步，沒想到竟是讓我重新讀懂愛犬的地方」，鄭小姐在收容所認養一隻米克斯，參加收容所舉辦訓犬課程，徹底翻轉刻板印象，她透過專業訓練課程，學會如何與愛犬正向互動，更深刻體會訓練建立在對毛孩理解上，從園區紮實課程延伸市區「吹狗螺」活動，她學會跟愛犬相處之道，看見收容所透過教育與體驗，協助民眾建立負責任的飼養觀念，讓高雄蛻變為溫暖的友善動物城市。

陳姓志工被譽為收容所「毛孩故事捕手」，長期透過鏡頭與文字為毛孩發聲，不只協助犬隻梳洗與散步，更在日常照護中觀察毛孩個性，將與毛孩互動有趣過程，轉化為社群動人故事，打破大眾對收容所刻板印象，透過網路傳遞溫度，讓民眾看見收容所蛻變為充滿希望的生命轉運站，匯聚更多守護動物的力量。

