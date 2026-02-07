僑胞好康！「i僑卡」全球4000家特約商店 溫哥華吃牛肉麵打9折

駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組在卑詩省台商會年貨大街設攤位推廣「i僑卡」。（記者張伶銖攝）

旅居加拿大的台僑人數不少，不過，仍有一些僑胞不知道原來辦理台灣僑委會的「i僑卡」，可以在台商經營的特約商店享受折扣或獲得贈品等好康。以在大溫哥華地區的特約商店為例，京園牛肉麵及覓食台式美食餐廳對「i僑卡」持卡台灣僑胞提供9折優惠，在列治文的豆花店「豆言豆語」亦對持卡僑胞提供9折優惠。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組不久前，在卑詩省台商會的年貨大街設立攤位推廣「i僑卡」，僑胞只需要現場填寫資料即可辦卡。僑務組準備了包括台灣啤酒「烈日芒果冰茶」及「星月荔枝烏龍」無酒精飲料等禮品，作為辦卡小禮物，吸引了不少目光。僑務組還動員了FASCA溫哥華分會青年志工，在現場協助僑胞辦理「i僑卡」及介紹特約商店的好康資訊。

活動現場包括加拿大雄獅旅遊、覓食台式美食、長宏麵包、一茶一趣、Too Good Coffee、醫車坊、百樂食品等多家i僑卡特約商店設置推廣攤位，更有試吃試飲活動。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣及本拿比市長侯邁豪（Mike Hurley）等出席台商會年貨大街的政要，亦來「i僑卡」攤位參觀。

僑務組組長郭淑貞希望有更多店家加入特約合作行列，讓「i僑卡」進一步嘉惠加西地區僑民。郭淑貞說，「i僑卡」全球約有4000家特約商店，特約商店遍布台灣及世界各地，「i僑卡」不僅專為僑胞於消費中獲得專屬優惠與服務，同時促進及帶動本地台商企業商機。為持續鼓勵僑胞辦理「i僑卡」，在活動當日辦卡者獲贈馬年小提燈及台灣小物紀念品，還有幸運的僑胞拿到台灣啤酒台灣水果口味的無酒精飲料。

郭淑貞說，辦理「i僑卡」手續簡單，僑胞可到線上快速申請網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/login，上網申辦，並請點選駐溫哥華辦事處，以利僑務組快速線上審核及發卡。

郭淑貞指出，「i僑卡」特約店繼績擴大招募中，關於4000家特約商店的訊息可上i僑卡官網查詢。

