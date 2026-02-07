清水站公車電子看板裝商家櫥窗 非營業時間看不到

清水站公車動態電子看板裝設店家內部櫥窗。（記者張軒哲攝）

台中市目前約有7000處公車招呼站點，約1000多處站牌設置即時看公車動態智慧電子看板，清水站位於萬味軒肉乾中山店門口，店家開店10年來，免費讓公車動態智慧電子看板裝設在店內櫥窗，但乘客只能在店家上午11點至夜間9點營業時間，才能看到電子看板；台中市府交通局指出，近期已經在站牌裝設太陽能電子紙智慧型站牌，預計下週正式啟用。

台中市公車清水站是海線大站，也是清水街區居民、清水高中學生搭車熱門點，20條路線卻只有一根站牌，就連智慧型站牌電子看板也是店家熱心提供。但因非營業時間鐵門拉下，乘客看不到櫥窗的公車動態資訊，大嘆不便，市議員楊典忠服務處就在附近，也多次向市府反映。

台中市府公車路線與站牌逐年增加，截至今年1月中旬，交通局統計，台中市公車站位數計有7277座、智慧型站牌數量計有1720處，台中市交通局於公車站設置智慧型站牌，提供民眾即時公車動態資訊，並依各站位環境條件，採用太陽能或市電供電方式。

針對市電申請不易及太陽能光照不足地點，經地方協調，由周邊住戶或店家無償提供用電協助，清水站萬味軒櫥窗內智慧型站牌即為店家無償提供案例，交通局對店家熱心支持表達感謝，另因應該站行徑路線數多，今年交通局也已於站位旁新增太陽能智慧型站牌，打造更完善的大眾運輸環境。

台中市府交通局近期已經在清水站裝設太陽能電子紙智慧型站牌，預計下週正式啟用。（記者張軒哲攝）

