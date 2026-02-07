為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    02/07 各報重點新聞一覽

    2026/02/07 06:51
    立法院副院長江啟臣表示，詢問AIT處長谷立言確認，台美關稅協定在月中可簽訂，立院應該可以儘速批准。（記者蔡淑媛攝）

    立法院副院長江啟臣表示，詢問AIT處長谷立言確認，台美關稅協定在月中可簽訂，立院應該可以儘速批准。（記者蔡淑媛攝）

    自由時報

    台美關稅協定 月中可簽署 江啟臣：立院應儘速批准

    台美關稅談判底定，正待簽署協定，曾主張嚴審的立法院副院長江啟臣昨邀請美國在台協會處長谷立言參訪台中機械產業，他表示，經詢問谷立言，確認協定應可在月中簽訂，「立院這邊應該可以儘速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

    詳見台美關稅協定 月中可簽署 江啟臣：立院應儘速批准

    藍白持續擋國防預算 美下通牒 3軍售案有效期至3/15

    藍白持續阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫受到嚴重延宕。國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。若立法院無法推進審議，導致我方未能在效期內簽署，恐面臨全案取消風險。

    詳見藍白持續擋國防預算 美下通牒 3軍售案有效期至3/15

    6新檢察長出爐 19地檢長調動

    法務部今年開出六個檢察長職缺，檢察官人事審議委員會推薦十二位候選人，法務部長鄭銘謙勾選的六名新任檢察長名單昨天出爐，分別為法務部法制司長洪家原，接掌台中地檢署檢察長；偵辦共諜案被中國國台辦列制裁名單的高檢署檢察官陳舒怡，升任花蓮地檢署檢察長等，加上各地檢署平調或調任司法行政職務，這次全國有十九名檢察首長異動。

    詳見6新檢察長出爐 19地檢長調動

    聯合報

    江啟臣曝進度 台美關稅預計月中簽署

    台美關稅談判達成協議後，迄今仍未正式簽署。立法院副院長江啟臣昨與美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言赴台中與精密機械業座談，江啟臣受訪表示，他昨早與谷立言再度確認，應該在本月中旬希望可以簽訂，簽訂以後，立法院當然應該盡速審議通過。

    詳見江啟臣曝進度 台美關稅預計月中簽署

    兩派叫陣…高鐵延伸宜蘭 民團提訴願

    民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人昨赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評大會提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清疑點，程序也有嚴重疏忽，更重要的是未與地方做好溝通，自己不是反對高鐵，而是希望行政院能重新思考直鐵方案。環境部則說，訴願書將函轉行政院。

    詳見兩派叫陣…高鐵延伸宜蘭 民團提訴願

    中國時報

    美下通牒 3項軍售下月底要付頭期款

    立法院遲未審查1.25兆元國防特別條例，國防部6日表示，美國政府已就國防特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。若美方未同意展延，我方需於3月31日支付首期款。國防部也強調，若期限內沒有通過預算、簽署發價書，整個軍購流程必須從頭來過，武器交付勢必延宕。外界解讀美方已對我通過國防特別預算時程下最後通牒。賴清德總統昨也再度喊話立院盡速通過國防特別預算和總預算。

    詳見美下通牒 3項軍售下月底要付頭期款

    川普公開挺高市 「完全且全面支持」

    日本將在8日舉行眾院大選。美國總統川普5日在「真實社群」平台發文，稱「完全且全面支持」日本首相高市早苗，以及自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。川普還確認高市赴美之事，稱期待在3月19日歡迎她到訪白宮。

    詳見川普公開挺高市 「完全且全面支持」

    「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，美政府向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為實彈射擊的M109A7自走砲。（取自美軍DVIDS網站）

    「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，美政府向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為實彈射擊的M109A7自走砲。（取自美軍DVIDS網站）

    新任檢察行政要職及檢察長

    新任檢察行政要職及檢察長

    圖
    圖
