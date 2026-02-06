去年塞爆！台南仁德續辦「點亮成功」慶元宵 虎山實小林地佈展中

「點亮成功」歡慶元宵活動今年續辦，現場全力佈置中。（成功里長鄭晴而提供）

由地方發起的台南仁德區「點亮成功」歡慶元宵活動今年再度登場，仍選在虎山實驗小學後方森林佈展，將於2月27、28日與3月1日舉行，預計送出3000份提燈，集點再加贈精美鑰匙圈，全力籌辦中。

點亮成功由里辦公處結合各界資源共同推動，去年首度舉行，人潮塞爆，因回響熱烈，地方再次開辦，初步設定每天贈送燈籠1000份，當地保華宮與聖澤宮也將各送發財金、螢光棒，讓民眾開心迎接新春。

成功里長鄭晴而指出，活動與去年一樣、仍在虎山國小後門的台糖林地舉行，場域減短約200公尺，但加強了燈光設置，並融入不同的設計元素，營造出更美麗的熱鬧氛圍，邀請大小朋友一起來歡慶元宵佳節。

鄭晴而提到，社會勞動役正全力整理環境，場地的布置上，目前已完成祈福亭，而迷宮與歇腳處持續架設中，也貼心規劃用餐區，竹子為天花板，將以燈泡照明，鋪設芒草後再排列桌椅，提供民眾吃湯圓、喝飲料。

鄭晴而說，活動期間，仁德區公所將配合人力協助，並進行政令宣導，而參加2月27日開幕活動，加送小馬燈籠，現場也有音樂表演，並提供免費炸湯圓、爆米花、茶水等，歡迎大家共襄盛舉。

