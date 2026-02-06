為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節暢遊白河關子嶺、後壁菁寮 交通攻略一次看

    2026/02/06 22:57 記者楊金城／台南報導
    春節到白河關子嶺走春、參拜祈福的車流大，警方規劃市道172線在關子嶺仙草埔（桶仔雞街）段，為避免轉向、臨停車輛阻礙主線車流運行，沿線雙黃線會擺設交通錐，除路口及標線缺口外一律禁止橫（跨）越，更嚴禁占用車道臨停或停車。（白河分局提供）

    春節到白河關子嶺走春、參拜祈福的車流大，警方規劃市道172線在關子嶺仙草埔（桶仔雞街）段，為避免轉向、臨停車輛阻礙主線車流運行，沿線雙黃線會擺設交通錐，除路口及標線缺口外一律禁止橫（跨）越，更嚴禁占用車道臨停或停車。（白河分局提供）

    台南市白河關子嶺、水火同源、大仙寺、火山碧雲寺、崁頂福安宮、東山孚佑宮仙公廟、後壁區菁寮老街、雅聞湖濱園區等觀光景點，每年春節連假均會湧入滿滿遊客及走春祈福車潮，白河警分局今天（6日）公布交通管制疏導措施，自2月17日至22日（大年初一至初六）每日8時至18時，加強市道172線白河河東至仙草埔路段號誌長綠疏導車流；不同往年的是，此路段已拓寬為雙向各2車道，可大幅提升道路服務水準。

    白河警方表示，市172線在關子嶺仙草埔（桶仔雞街）段，為避免轉向、臨停車輛阻礙主線車流運行，沿線雙黃線會擺設交通錐，除路口及標線缺口外一律禁止橫（跨）越，更嚴禁占用車道臨停或停車；另仙大路仍將實施「只上不下」單行道措施，提醒上山方向前往水火同源、大仙寺的遊客提早行駛外車道再銜接仙大路，減少變換車道次數。

    此外，因應西拉雅國家風景區沿途景點將有遊客湧入，在市172線、市172乙線及市175線咖啡公路沿線重點路口加派警力指揮疏導及燈控，提醒駕駛人應注意會車、耐心等候，切勿雙黃線超車、占用車道停車，將加強巡查取締相關違規。而市172乙線水火同源路段禁行遊覽車，應改道南96-2線。

    為讓走春的遊客在關子嶺旅遊「馬」好行，分局也提供各種替代道路方案地圖，包括西拉雅國家風景區漫遊路線、後壁區菁寮老街開放停車路段指引圖等。例如漫遊路線，可從國3下東山/柳營交流道走市道165線，接六甲及東山區市道174線，轉市道175線咖啡公路上關子嶺地區。

    在後壁菁寮老街，後壁區公所公告春節期間，南82線、南84線及南85線沿線（後廍外環道）開放路邊停車。在後壁雅聞湖濱園區外，可停台1線南下路外臨時停車場。

    不走台南市道172線上白河關子嶺，可從國3東山/柳營交流道下接市道165線、轉174、175線上關子嶺。（白河分局提供）

    不走台南市道172線上白河關子嶺，可從國3東山/柳營交流道下接市道165線、轉174、175線上關子嶺。（白河分局提供）

    白河關子嶺春節交管，在仙草埔的仙大路將只上不下。（警方提供）

    白河關子嶺春節交管，在仙草埔的仙大路將只上不下。（警方提供）

    關子嶺下山可另走替代道路。（白河分局提供）

    關子嶺下山可另走替代道路。（白河分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播